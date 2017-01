Miguel Camargo-New York City, cada vez más cerca de hacerse oficial

“Miguel Camargo se unirá al NYFC para el registro. Sigue siendo la temporada de vacaciones”, posteó.

HAY ACUERDO CON LA MLS

Lo de Miguel Camargo —según una fuente consultada por este medio, la que es muy cercana a la operación— aún no es oficial, pero ya "existe un acuerdo con la MLS".

“Aún faltan los exámenes médicos, que serían a mitad de enero. Su destino está en el norte. Hasta el momento, nada es oficial, ya que hay un debido proceso. En el contrato está estipulado que no se puede decir nada hasta después de los exámenes”, finalizó.

Y finalizó: “El equipo de Miguel Camargo será New York City FC, a la espera de la oficialidad, algo que solo el propio club puede hacer”.

Panamanian full international, AM Miguel Camargo, will join #NYCFC-for the record, it's still the holiday season #MLKDAY@NYCFCNation