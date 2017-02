“Mateo Fábrega es el que más manda en la FEPAFUT": Pedro Chaluja

¿Es cierto que Mateo Fábrega [actual tesorero de la agrupación] es el ungido para sucederle en la presidencia de la FEPAFUT?

“Aquí no existe ningún tipo de metodología donde nosotros podamos designar quiénes va a ser los que representan. Obviamente Mateo es un candidato fuerte y yo lo voy a respaldar totalmente”.

¿Tiene Pedro Chaluja aspiraciones en la CONCACAF?

“Al momento, no”.

¿Qué opina del sonado y polémico caso de Ronaldo Córdoba?

“Creo que ha sido un tema más que todo de comunicación, quizá de falta de experiencia del chico, desconocimiento de las personas que no comprenden cómo se maneja ese tema con la World Anti-Doping Agency (WADA, por sus siglas en inglés) y qué es y qué no es realmente ilegal o legal. Eso ha causado mucha polémica. Por eso, me parece que es un tema que hay que dejar descansar y que el club está haciendo un gran trabajo con él: le tienen sociólogo, psicólogo, entiendo que han tenido muchos controles y que el muchacho ha salido muy bien. Así que darle la oportunidad. Él va a superar eso”.

¿Considera que existió un mal manejo del tema Ronaldo?

“No creo que sea un mal manejo. Creo que sea más que todo mala comunicación o, quizá, interpretaciones erradas, en su momento”.

¿Ha sabido algo de Ariel Alvarado, expresidente de la FEPAFUT?

“Nada”.

¿Qué pasó con los dormitorios, tipo hotel, en Penonomé? ¿En qué terminó ese tema? ¿Hay novedades?

“Ya lo tenemos aprobado por la FIFA. A principios de febrero, vamos a tener una reunión sobre el tema. Porque ya contamos con los fondos y ya contamos con toda la aprobación: con los planos, con todo. Estamos evaluando si esa inversión va a tener realmente la productividad que queremos en Penonomé o sería mejor invertir ese dinero en otra parte de la infraestructura de Penonomé. Eso es lo que sé está analizando”.

¿Qué opina de la llegada de Blas Pérez y Felipe Baloy a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en plena hexagonal final con la Selección de Panamá?

“A mí me parece, y ya hemos vivido la experiencia, cuando Julio y Jorge (Dely Valdés), cuando Mendieta, todos estos son jugadores que usualmente deciden jugar su última temporada en panamá, retirarse localmente en la liga, dejar su legado aquí, participar… y eso me parece muy positivo, para ellos, como para nuestra liga de que ellos mantengan esa humildad y ese reconocimiento hacia la liga”.

¿Bajarán su nivel? ¿Es contraproducente para ellos? ¿Qué opina?

“No creo. Ellos son profesionales, ellos se entrenan todos los días y se exigen como buenos profesionales que han sido. No creo que eso vaya a afectar el rendimiento de ellos en caso de participar en algún club localmente. Igual, eso ha sucedido con Julio y con Jorge (Dely Valdés) y tuvieron un buen performance. Así que no creo que eso afecte”.

¿Qué opinará Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, técnico de la Sele, de esto?

“No creo que ‘Bolillo’ esté en contra de eso. A mí me parece que para Felipe y para Blas, la oportunidad de poder ir un año más al fútbol internacional es buena, si se les presenta la oportunidad. Yo sé que ambos han tenido propuestas. También ellos están sopesando si hacen su último año aquí en Panamá; si, me imagino yo, que la parte económica que le han ofrecido afuera, tienen que mover a su familia, dónde la van a mover… Todos estos son elementos que influyen en el momento de tomar una decisión. Yo creo que ‘Bolillo’ no interpretaría en ningún momento de que fuera negativo que ellos se queden aquí cerca; por el contrario: creo que él estaría contento de poder tenerlos cerca y de hablarles al oído, como le gusta”.

¿Fue un fracaso no haber ganado la Copa Centroamericana 2017 en casa?

“No, no fue ningún fracaso. Estoy muy contento con la Copa Centroamericana. Creo que hay algunos jugadores que se reafirmaron, otros jugadores que ellos solos se están excluyendo y otros jugadores nuevos que se mostraron, como el caso de Oscar Villarreal, que me gustó mucho. Me parece que eso ha sido muy positivo. ‘Pibe’ (José González) se vio bien. Se le notó la falta de ritmo a otros, que vienen descansado. Hay otros que quizá le faltó un poquito más de personalidad y todavía no están preparados para la selección. Fue muy buena la Copa Centroamericana”.

¿Qué le dijo usted a 'Bolillo' luego de su pelea en Copa Centroamericana con Jorge Luis Pinto, seleccionador de Honduras?

“Ambos técnicos son técnicos de primera categoría… Eso fue la calentura del partido. Me parece que las expresiones del profesor Pinto, sobre Panamá, no son adecuadas y lo reprocho, aunque el profesor se me acercó, se disculpó y me dijo que estaba muy arrepentido de cualquier interpretación que se haya dado, que no fue su intención y que fue un momento de calentura. Ellos ambos son personas de categoría y me parece que aquí lo que hubo fue más un mal momento que una pelea”.

¿Podría irse a otras instancias el caso?

“Parece que eso ya quedó donde estaba. Los reportes de los árbitros y los comisarios no mostraron nada de los incidentes. Yo creo que eso ha quedado donde está. Lo que sí nos hemos preocupado, y lo he hecho personalmente con el presidente de la federación de honduras, es pedirle que no haya más de este tipo de comentario. Porque, de haberlo, si tenemos nosotros que definitivamente denunciarlo formalmente”.

¿Qué opina de la polémica de 'Bolillo' Gómez con parte de la prensa panameña durante la Copa Centroamericana?

“Primero, cada vez que tenemos un partido oficial, la intensidad de los medios ‘Bolillo’ trata de absolverla siempre el mismo para que los jugadores no sientan esa presión. Es tanta la presión mediática que puede existir en un momento que la presión es fuerte y ‘Bolillo´ también a veces reacciona. Su capacidad de entendimiento con la prensa es buena. Él se puede entender bien con los medios. Eso es su estilo de trabajo y no lo veo tampoco como que sea un desafío. Es incómodo cuando se hacen publicaciones en los medios que no son fundamentadas con colegas de ustedes que no investigan, sino que interpretan o cuando ves las redes sociales como adelantan información y aseguran que tienen la fuente y, después, resulta que todo era una mentira o una farsa. Lo mismo le pasa a ‘Bolillo’. No todo el mundo es igual. No todos los técnicos se manejan bien con la prensa. No todos los representantes de los medios se manejan bien con los técnicos”.

¿Por qué no se hablan de nombres de los comunicadores?

“Es el medio. Quizá algunos colegas de ustedes, que a través de redes sociales, porque no tienen medios formales, a veces sueltan información que crean confusión. Él (‘Bolillo’) se refiere más que todo a eso”.

¿Qué opina del caso Fidel Escobar?

“Es muy irresponsable en haber hecho eso. Yo sé que el Sporting hizo todos los esfuerzos por convencer a ese muchacho que se fuera. Sé que su agente hizo lo imposible para que el muchacho comprendiera que se tenía que ir. ‘Bolillo’ le dijo si usted no está en su club, usted no puede estar en ninguna selección. Usted no va a participar en la Copa Centroamericana. El club no autorizó el préstamo para la Copa Centroamericana. Me parece que fue un acto de inmadurez y él tiene que comprender que tiene que cambiar; porque, si él no lo hace, eso le puede afectar su futuro y su carrera. Es un muchacho con mucho potencial. Ahora, el club le ha dado una segunda oportunidad y creo que la sanción disciplinaria que ellos pudieran en su momento ejecutar están dispuestos a sostenerla solamente si el muchacho no regresa a los entrenos como debe ser. Hasta donde entiendo, ya se ha integrado y está nuevamente entrenando con el club”.

¿Es cierto que los clubes de la LPF, en su mayoría, tienen problemas económicos?

“Todos los clubes de la LPF tienen problemas de presupuesto. El dinero no alcanza para lo que uno presupuesta y para lo que uno quisiera. La federación está trabajando fuertemente en eso. El fútbol se desarrolla a través de los clubes y nosotros estamos trabajando en un plan para los próximos años para ver cómo podemos fortalecer esa posición y esa situación de los clubes, ya que lo que necesitamos es una liga fuerte, una liga sostenible y clubes que puedan en su momento ir mejorando su inversión en el fútbol. El fútbol se desarrolla a través de los clubes. Hemos traído a todos los analistas posibles aquí, especialistas de todas partes del mundo y ese ha sido el mensaje y es claro. La federación debe enfocar sus próximos 10 años de desarrollo en eso y es lo que vamos a hacer”.

En un momento duro para la economía del país, ¿cómo están las arcas de la FEPAFUT?

“Acuérdate que nuestros patrocinios son negociados por el ciclo, por los cuatro años. Así que por esa parte nos podemos sentir tranquilos: tenemos un presupuesto que fue aprobado en enero de este año, el 22 de enero fue aprobado, y obviamente es un presupuesto ambicioso y en la medida que los recursos se vayan obteniendo, podemos ir cumpliendo cada uno de esos proyectos. No obstante, estamos en unas condiciones bastante sanas y así nos vamos a mantener”.

¿Cuántos aumentos de salario se le ha hecho a 'Bolillo' y a su comando técnico?

“Ninguno. Todo lo que ellos han recibido es lo que está en el contrato original que se firmó cuando se les contrató a ellos. Eso fue en marzo del 2014”.

¿Ha fracasado su plan de desarrollo del fútbol base y fútbol aficionado?

“En el balompié aficionado se ha hecho mucha inversión. Que la inversión esté llegando adonde nosotros queremos, cómo queremos, definitivamente, nunca alcanza la inversión. Nunca alcanza el dinero, pero se ha desarrollado mucho fútbol aficionado. Mucho. En las provincias hay más fútbol que nunca. Está llegando más recursos que nunca y eso ha ayudado bastante. En el fútbol base venimos con varios proyectos: vamos a lanzar los campeonatos interclubes de categorías menores. Creo que es importante imitar lo que han hecho los grandes y eso es parte de lo que queremos hacer. Esperamos este año también poder implementar la liga femenina de fútbol, que estamos por lanzarla en un par de meses. Fútbol sí vamos a tener bastante”.

¿Sigue siendo la Selección de Panamá el bastión de la FEPAFUT?

“La selección de fútbol mayor es realmente el mayor producto del fútbol en Panamá. Lo es. Que es lo que nosotros queremos, no. Nosotros queremos que la liga, que la selección, que el fútbol en general tenga la misma categoría. Pero es el producto más reconocido y eso nosotros lo sabemos y de esa manera también lo hemos venido administrando. Como el producto más valioso.

Diga los tres mayores logros de su gestión...

“Ningún logro es mío personal. Ha sido un buen equipo de trabajo. La institucionalidad se ha respetado. El fútbol se ha llevado a diferentes niveles. Además, creo que hemos logrado unir e integrar a todos los participantes del fútbol. Eso es importante”.

¿Quién manda más en la FEPAFUT: Ramón Cardoze o 'Chicho' Martans?

“Mateo Fábrega es el que más manda aquí (en la FEPAFUT). Ese es el que firma los cheques”.

¿Cardoze o Martans?

“Ninguno. Aquí todos estamos por igual. Depende quién está a cargo de qué proyecto, en qué momento y el que esté a cargo del proyecto, tiene toda la autoridad, sobre todo nosotros. Así lo manejamos”.

¿La Sele tendría partidos amistosos antes de la hexagonal?

“(Entre risas) Teníamos a Brasil, pero no nos quieren pagar lo que queremos así que lo declinamos… No tenemos nada ahorita confirmado”.

Aumento de las selecciones para el Mundial del 2026… ¿Qué opinión le merece y cómo serían las plazas en la CONCACAF?

“Las plazas… todavía no está definido. Hay una reunión pronto, ahora en febrero, donde se van a reunir los secretarios generales de las confederaciones en Dubai. Ellos van a intercambiar cada uno representaciones de sus confederaciones y ver a qué número se llega. ¿Qué aspira la CONCACAF? Nosotros aspiramos, por lo menos, entre seis o siete plazas. La ampliación a 48 cupos fue bien analizada y bien presentada en el consejo de la FIFA. Tiene buenas repercusiones económicas y le amplía más participación. Ahora somos 211 países que somos miembros de la FIFA, o territorios. Ya tú tienes mayor cantidad de países y necesitas mayor participación. Hay que hacer el intento y ver cómo nos va en el 2026. Quizá nosotros ni estemos involucrados en esto, pero estoy seguro de que si no fuera un buen resultado, entonces la FIFA decidiría retroceder, pero de aquí al 2026 hay nueve años para prepararnos. Todo va a salir bien”.