Luis Tejada: "No soy un traidor ni un vende patria; Juan Aurich no tenía para pagarme"

¿Listo para tu reto con la U?

"Sí. Voy a pretemporada. Estoy con muchas ganas de hacer algo importante. Quiero seguir haciendo historia. Lucharemos por todos los títulos posibles".

¿Cuándo serías presentado?

"Entre mañana u hoy, me imagino".

¿Miedo a los aviones?

"No. No me dan miedo los aviones. Para nada. Tengo muchos años viajando. Qué miedo me va a dar".

¿Por qué salió Tejada del Aurich?

"No soy un traidor ni un vende patria. En el Juan Aurich no tenían para pagarme. Los directivos del club se lo dijeron a mi empresario. Yo no arreglo mi situación. Yo tenía contrato, es cierto. ¿Cómo me puedo quedar en un club si no me pueden pagar? No puedo jugar gratis".

¿Has leído las críticas que te hacen a través de redes sociales?

"Para la gente de Chiclayo: estoy viendo comentarios en las redes sociales de algunos hinchas del Juan Aurich. Dicen que soy traicionero, que me fui por plata, que deje al equipo"...

¿Qué les respondes?

"Así no fueron las cosas. Lamentablemente, los directivos lo quisieron así. Siempre quise hablar con los directivos para arreglar la situación. Siempre quise hablar con ellos para retirarme allí, pero yo no puedo jugar si no me pagan. Yo tengo una familia que mantener. Yo vivo de lo que me gano".

¿Qué es lo que más te duele, Luis?

"Me duele por lo hinchas que piensen que me fui por dinero o por otra cosa. Cuando se me presentó la oportunidad con el Universitario, hablé con mi empresario y lo pensé bien. No fue una decisión fácil de tomar. No soy un traidor. No podían pagarme. Aún me deben dinero".

¿Por qué no te pagaban en el Aurich?

"Siempre estaré agradecido con el Juan Aurich. La culpa no es mía. Los directivos no me podían pagar. Me dijeron que tenía que bajarme el salario para poder continuar en la institución. Ellos siempre estuvieron de acuerdo en que yo me fuera del club. A mitad del 2016, ellos querían que me fuera para otro equipo, porque no tenían para pagarme".

¿Juan Aurich aún te debe dinero?

"Yo no cobraba desde octubre de 2016 con el Juan Aurich y, sin embargo, seguía jugando por la camiseta y por la gente. Todavía me deben dinero de unos premios de 2015 y yo seguía jugando por amor al club. No tenían la facilidad para pagarme. Del 2016 me deben noviembre y diciembre. El mes de octubre me lo pagaron a finales de diciembre".

¿Y por qué los hinchas del Aurich te critican?

"Ellos no saben la historia verdadera. ¿Por qué se fue Alfredo Rojas del equipo, quien era un ídolo? Porque la directiva no quiso contar con él, pues no podían pagarle. La directiva quiere jugar con un promedio de edad de 25 años para abajo. Esa es la verdad. Yo necesitaba buscar un nuevo horizonte. Yo no me fui por dinero ni por vende patria ni por nada. Allá arriba hay un Dios".

¿Todos los hinchas te critican?

"A esos fanáticos que me insultan, espero que vayan al estadio y que apoyen de verdad. Ellos deben querer al equipo en las buenas y en las malas. Se la pasaban criticando a los jugadores. Vayan al estadio y alienten. La gente que sí iba al estadio se podían contar con los dedos. Los que iban, sí pueden criticar".

También dicen que tú comías gratis en los restaurantes y que no pagabas los taxis...

"Es totalmente falso que yo comía gratis en Chiclayo. Siempre pagué mis cuentas en los restaurantes. Jamás agarré un taxi gratis".

¿Qué mensaje le dedicas a los hinchas fieles del Aurich?

"Solamente a los que son fieles: espero que hayan pasado buenas fiestas de fin de año. Quiero que sepan que siempre voy a llevar al Juan Aurich en mi corazón".