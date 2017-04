Luis Tejada: "¡Ni cagando me pierdo el clásico contra Alianza Lima!"

"¡Ni cagando me pierdo el clásico! ¡Cómo me voy a perder el clásico! ¿Sabes lo que es un clásico? ¡Cómo me lo voy a perder!", declaró Luis Tejada, en exclusiva, a SomosLaSele.

Luis Tejada estará en terapia por tres días, luego de dislocarse el tobillo derecho el pasado domingo en un partido benéfico celebrado en Lima, Perú. "Eso fue ayer (por domingo), en un partido benéfico para recoger fondos por lo que está pasando en Perú", dijo.

"No fue nada. El tobillo derecho me lo viré un poquito. Todo normal. Son como tres días de terapia e inyección y se me quita ese dolor", añadió el máximo realizador de la Selección de Panamá, con 43 dianas.

El clásico del fútbol peruano se llevará a cabo el próximo sábado 15 de abril en el Estadio Monumental de Lima, hogar de la 'U'.