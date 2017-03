Luis Ovalle: "Vemos como una obligación ganar en Puerto España"

Ganar o ganar: "Vemos como una obligación ganar en Puerto España".

Su puesto en el equipo: "El que el profesor decida que juegue dará lo mejor de sí. Este es el sueño de todos".

Sacar los puntos: "Es una consigna. Es un rival muy difícil".

Estados Unidos y Trinidad: "Son rivales directos que son mundialistas. Son rivales de preocupar".

La zaga: "La defensa ha venido haciendo un trabajo muy importante. Mantener el cero es importante".

Su momento: "Vengo jugando y ahora a recuperar".

Ovalle, versión polivalante: "Si tengo que defender, defiendo. Son partidos muy inteligentes. Tenemos que plantear partidos inteligentes".

Feliz: "Me siento muy contento. He venido trabajando para eso. Los últimos partidos he venido más seguido. Tengo que seguir aprendiendo y aportando mi granito de arena".

El trabajo: "Hemos venido trabajando muy bien. 11 atacan y 11 defienden. Tenemos que seguir la consigna".

Cumpleaños de Román Torres: "Román y Torta de cumpleaños en la noche".

Motivado: "Motivación hay. Estamos en la Hexagonal. Me ha tocado venir y tengo que aprovecharlo".

Sumar y sumar: "Lo importante es sumar. Ojalá que sigamos en la misma posición. Dios quiera que saquemos un buen resultado allá. La victoria también es favorable".