El "Yo amo a Pipino" surtió efecto: Ronaldo Córdoba volvió a la Sub-20 de Panamá

Este viernes la Federación Panameña de Fútbol dio a conocer los 18 jugadores convocados para esta gira preparatoria, donde el seleccionado nacional afrontará cuatro partidos amistosos, contra las categorías reservas de los siguientes clubes:

Deportivo Independiente Medellín (10:00 a.m.)

Envigado FC (9:00 a.m.)

Leones FC (Horario por confirmar)

Atlético Nacional (9:00 a.m.).

Los partidos serán los días 4, 6, 8 y 10 de febrero respectivamente. Aún está por definirse los estadios.

El equipo entrenará desde este sábado hasta el jueves en el Estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia (8:00 a.m. a 10:00 a.m.). Posterior a la última sesión, que será el día 2 de febrero de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., el conjunto partirá al Aeropuerto Internacional de Tocumen rumbo a Medellín en el vuelo de Copa-613 a las 12:07 p.m.

El listado de jugadores es el siguiente:

Porteros

Aldo Ciel (Dep. Árabe Unido)

Diego Orduña (Club Puebla - MEX)

Defensas

César Blackman (Chorrillo FC)

Ricardo Phillips (Tauro FC)

Jiovanny Ramos (San Francisco FC)

Javier Rivera (Tauro FC)

Andrés Andrade (San Francisco FC)

Samir Ramírez (Chorrillo FC)

Armando Brown (CD Plaza Amador)

Volantes

Ricardo Ávila (Chorrillo FC)

Adalberto Carrasquilla (Tauro FC)

Pablo Magallón (San Francisco FC)

Andrés Peñalba (Chorrillo FC)

José McKenzie (Tauro FC)

Delanteros

Justin Simons (San Francisco FC)

Ronaldo Córdoba (Tauro FC)

Isidoro Hinestroza (San Francisco FC)

Oliver Beckles (Tauro FC)