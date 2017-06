Jorge Luis Pinto: "El triunfo ante Panamá lo teníamos claro y definido"

DEJÓ IR LOS TRES PUNTOS: “El triunfo lo teníamos claro y definido. Nunca me defendí. Jugué con tres delanteros. La prensa de Honduras dirá que Pinto perdió el partido”.

OFENSIVOS: “El esquema es lo mismo. Tuvimos contragolpe y salida rápida. Hoy jugué más metido que contra México. Panamá tuvo dos o tres cosas. Por pequeños errores no nos llevamos el triunfo. Pudimos haber hecho el tercero”.

GOL TEMPRANERO: “No cambia nada. Seguimos con los tres hombres en punta. Davis nos abrió la cancha con mucho riesgo. Era un partido complejo. Los controlamos. Por el medio, al principio, nos costó. No es fácil. El partido fue bravo de parte y parte”.

SATISFECHO: “La pelea sigue. Estamos allí. El triunfo nos daba la claridad. Panamá es un rival directo y por eso eran importante los tres puntos. Quedan 12 puntos y de esos 12 puntos tenemos que hacer por lo menos ocho. Me duele por los muchachos por haber perdido los dos puntos. Panamá ya perdió seis puntos como local”.

PARTIDA TÁCTICA: “Sabíamos que les íbamos a sacar provecho con los tres delanteros. En los goles tuvimos sorpresas. Fue un partido muy disputado. Hay que reconocer que Panamá las metió todas”.

GOLES BOBOS: “Hablé de perder la pelota bobamente. Nos falta más confianza y seguridad en algunos momentos del partido. Conozco a Blas y a los que metió… es una de las armas de Panamá. Nosotros metimos gente y no dimos espacios”.

EL TIEMPO: “Se exageraron en los siete minutos. Después dos más para nueve”.

RENUNCIA: “No voy a renunciar. Vine a Honduras porque quise. Nadie me empujó”.

PÉRDIDA DE TIEMPO: “Si quieren vemos los vídeos…”.

LA CANCHA: “Muy buena la cancha”.

EL EMPATE: “Son instantes del fútbol que no se pueden dar. No es fácil sacar puntos acá. De alguna manera nos vamos contentos. Me voy contento, pero no feliz”.