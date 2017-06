El “tico” Joel Campbell siente que Costa Rica es favorito para la Copa Oro

Una de sus figuras, Joel Campbell habló de lo que espera dar en la Copa Oro.

"Pienso que el futuro solo Dios sabe. No tengo que demostrar más de lo que puedo dar. Así que tengo que estar tranquilo, colaborar con mis compañeros, no querer demostrar más o hacer cosas que no he hecho".

"Uno nunca sabe quién va a quedar campeón, quién va a quedar fuera. La última Copa Oro estuvimos cerca. Este año yo creo que somos favoritos, tenemos que pensar como favoritos, jugar como favoritos y así tratar de quedar favoritos para quedar campeones", sentenció Campbell.