Intrahistoria del caso Alberto 'Negrito' Quintero con Universitario

Algunos medios peruanos [por enésima vez] dan por hecho que el delantero panameño Alberto 'Negrito' Quintero no es de la partida del comando técnico del Universitario de Deportes de la Primera División del fútbol andino y que su salida estaría cantada.

Según un diario peruano, "debido a los malos resultados", la institución merengue "traería a un extranjero en reemplazo del panameño Alberto Quintero".

"Estoy poniéndome al 100%"

Por su parte, el jugador, pese a todo lo que se dice, está tranquilo y trabajando muy duro para buscar ese fondo necesario que lo ayude (y, a la vez, respalde) a lograr un papel primario dentro del elenco. Su misión es triunfar en la 'U' sí o sí.

"Yo estoy trabajando duro. Me estoy poniendo bien. No tengo prisa. Esto recién empieza y estoy tranquilo. Estoy poniéndome al 100%", señaló el futbolista en exclusiva a SomosLaSele.

"Pronto llegará mi oportunidad. Cada vez me siento mejor y quiero jugar. Me siento bien, cómodo, relajado, con mucha confianza y con ganas", sostuvo.

¿Existe campaña?

Sin fuentes oficiales [o de peso] que den constancia de lo que publican los medios peruanos o de lo que ocurre realmente con el panameño, la teoría (o campaña) sobre una supuesta salida de Quintero de la 'U' parece un poco improbable a día de hoy.

¿Por qué? Primero: el atacante istmeño apenas ha disputado 76 minutos oficiales con la casaca crema, tiempo dividido en los dos enfrentamientos de Copa Libertadores 2017 ante el Deportivo Capiatá de Paraguay: 30 minutos en la ida y 46 en la vuelta. De allí, no ha vuelto a oler minutos.

Segundo: salvo lo disputado en Copa Centroamericana 2017 (cuatro duelos), Quintero no realizó una pretemporada con todas las de la ley antes de arribar al cuadro estudiantil. De hecho, su último choque con el San José Earthquakes de la MLS en ronda regular data del 23 de octubre del curso pasado.

Sería ilógico hacer un análisis [y, mucho menos, señalar] de un futbolista que no ha visto acción y que, aparte, no ha sido de la partida en los "momentos puntuales" de la profunda crisis por la que atraviesa la 'garra crema'.

Son prácticamente cuatro meses sin pretemporada para 'Negrito', muy al contrario de sus compañeros en Universitario, los que sí se molieron y trabajaron hasta más no poder antes de iniciar los distintos certámenes.

Plan especial diferenciado

Quintero aún no ha visto acción en el torneo doméstico peruano y, desde su llegada, no ha entrado en ninguna convocatoria. De paso: no verá acción este domingo ante el Juan Aurich, en Chiclayo.

En un principio, se habló de que no había cabida en el equipo para él, ya que [por reglas del abierto] solo se permiten tres extranjeros en cancha.

Sin embargo --según fuentes de entero crédito--, la situación es la siguiente: Universitario inició desde hace tres semanas un plan específico, de manera diferenciada, para conseguir la mejor versión física de Quintero.