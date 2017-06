Hernán Darío Gómez quedó satisfecho con el punto en Costa Rica

SUMAR UN PUNTO: “Sumar aquí es bien importante. No sé cuántos vayan a sumar acá. Hoy veo lo que es Costa Rica y me veo más satisfecho con ese punto. Es un equipo con gran capacidad, rápido y dinámico. Tuvimos cosas importantes. Mostramos carácter, orden y capacidad. La salida de Gabriel Gómez nos descompensa y allí sufrimos. Fue un partido de eliminatoria vibrante, de lado a lado. Hicimos un buen trabajo”.

PLANTEAMIENTO: “Es un planteamiento para ganar. El rival es de muchos quilates. Tuvimos algunos arranques que pudimos culminar de buena forma. El empate para nosotros es bueno. El funcionamiento de Panamá demuestra que este es un equipo fuerte”.

LO QUE RESTA: “México se dispara y los demás todos tiene opciones. Tenemos que empezar a sumar tres puntos para acomodarnos para lo que viene después. De todas maneras, el punto de nosotros de acá. Nosotros cumplimos como visitante que nos hace más fuerte para lo que viene”.

HONDURAS: “Si no sacamos los tres puntos en el Rommel, este punto no sirve. Honduras siempre es fuerte, es mundialista. Será un partido vibrante. Nos tenemos que imponer. Los tenemos que someter”.

ERRORES EN COSTA RICA: “No me sorprende. Panamá tiene un estilo de juego que hace equivocar. Panamá es un equipo ordenado. Es una de las cosas importantes de Panamá. No me gusta que expulsen. Se me complicó un poquito el partido”.

JAIME PENEDO: “No hablo de individualidades. Valoro todo el grupo. Lo abuchearon porque Jaime no sacó rápido. Todos nos reímos de la portada polémica”.

MEJOR RESULTADO: “No salí berraco por el resultado. Yo firmaba el empate. Aquí cualquiera no saca un punto. Es una plaza buena para un punto”.

DIFERENCIA PARA EL MUNDIAL: “El que le saque resultados a México y Estados Unidos. Honduras, Costa Rica y Panamá, a la guerra. No nos han ganado México, Estados Unidos y Costa Rica”.

TENER LA PELOTA: “Hay que mirar al rival. No hablaré de los árbitros. No es mi manera de hablar. Ellos son seres humanos. Panamá, por orgullo, me deja que es un buen equipo. Le costó, porque el rival es demasiado fuerte. Tiene buena técnica y buena pegada”.