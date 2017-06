Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "Este empate para Panamá es maravilloso"

Árbitro: “No”.

Evaluación del partido: “Tuvimos una alineación muy pedida por el público, por la prensa y la gente de Panamá. Con jugadores muy ofensivos. Había dos defensas: Román y Fidel. Se podía hacer fútbol, espacios reducidos. La idea era buena. El partido empieza con la opción de Gabriel Torres. En vídeo pareciera que es fuera de lugar. Se ponen 1-0 ante un equipo que se agrupa bien y que tiene salida rápida. El equipo se comportó bien. Terminamos 1-1 en una manera bien trabajada. No es mi estilo, nos fuimos mucho al ataque. Así se presentó el partido. La segunda parte, no con mucha claridad. Panamá intentó su fútbol y nos cogen mal parados en el segundo gol. En el desespero y las ganas, empatamos. Me senté y dije… lo que Dios quiera. Se jugó con amor propio y con entrega. ¿Qué les digo? Antes del partido era hacer tres puntos. Porque era el rival que todo mundo decía que había que hacer los tres puntos. Este punto se convierte en maravilloso, porque estábamos en la luna. Estábamos para Medellín, mañana. Eliminados.

EMPATE: “Hice un jueguito de resultados y puse empate. Este empate para Panamá es maravilloso. Hoy aprendo otra vez: sin defensa no vuelvo a jugar. Casi nos ganan hoy. No sé qué celebran ellos. Tenemos rivales parecidos”.

EMPATE MARAVILLOSO: “No confunda a la gente. Yo no dije que el empate es maravilloso. Ninguna quería el empate. En el camerino todo mundo está berraco, aburrido y callado. Honduras es un equipo mundialista y es un equipo importante. Le sacamos tres puntos allá y uno aquí. Cuatro puntos de seis. Como estábamos 2-1, yo estaba empacando para Medellín”.

GABRIEL GÓMEZ: “Gabriel Gómez es fundamental en el equipo en situaciones de desorden. Esas situaciones del segundo gol no pueden pasar”.

LO SORPRENDE PINTO: “No hay sorpresa. Yo los había jugar mucho así. Es un equipo fuerte. Es un equipo que abre la cancha. Es un equipo que sí tuvimos la oportunidad de hacerle gol en el primer minuto o en el segundo minuto. No tuvimos esa posibilidad de irnos de primera cuando tuvimos la opción en seguridad”.

CAMBIOS: “Pensaba hacerme más fuerza en defensa para recuperarme más rápido. Cuando no tienes un bloque defensivo, recuperas donde Jaime. Yo tenía muchas dudas… ¿recupero más rápido? La pensé de esa manera. Ir a los cambios más por cansancio o por desgaste. Son partidos donde cuesta. Yo tenía pensado hacer los cambios rápidos. Le doy gracias a Dios a la hinchada que apoyó”.

EQUIPO MUNDIALISTA: “Apaga y vámonos…”

AUTORIDAD E IMPONERSE: "No se improviso. Panamá no la mete. Si Panamá le marca a Honduras al principio, lo mata. Hay que meterla. Tenemos que ganar para ir al Mundial. Los que ganan y ganan son los tres que están arriba. Nosotros robamos puntitos y allí vamos".