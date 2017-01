Harold Cummings, nuevo jugador del San José Earthquakes de la MLS

El anuncio lo efectuó el propio club californiano a través de sus medios oficiales.

El central de 24 años, quien disputará la Copa Centroamericana 2017, compartirá vestuario con su compatriota Aníbal Godoy en el “Terremoto”.

Welcome to San Jose, Harold! 💪Check out highlights of the club's newest signing! #Quakes74pic.twitter.com/gAVYdLebU0