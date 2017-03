Gavilán: "Estamos creando opciones y no rematamos al marco"

Dinámica

"Un partido con mucha dinámica".

No más errores

"No tenemos margen de errores. Cuando nos equivocamos, nos marcan. No es para culpar ni juzgar a nadie. Debemos equivocarnos lo menos posible. Los rivales son contundentes. Somos terceros y estamos en la pelea. Quedan seis partidos y hay que mejorar muchas cosas".

Panamá va por el Mundial Rusia 2018

"No tengo la menor duda que vamos por el sueño. Vamos paso a paso".

La idea principal es no perder

“Cuando no se puede ganar, lo mejor es no perder. Mientras sumamos, muy bien. Debemos ser más contundentes. Estamos creando opciones y no rematamos al marco. Hoy, después del 1-1, tuvimos un equipo para matarlos y no lo hicimos. Con goles es que se gana. Se gana con goles. Creo que la entrega fue importante. La gente nos apoyo y nos exigió. Rescatamos un punto que nos viene bien, por lo que se vio en el partido".

Marcar y jugar en el Rommel

“Es algo extraordinario venir a tu país y sentir el apoyo de tu gente. No vengo aquí a buscar eso. Vengo a ayudar al equipo y a dar lo mejor de mí. Felicito a todo el pueblo panameño que nos apoyó. Hasta el final será peleado y nosotros vamos a dar la pelea”.