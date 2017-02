¡BOMBAZO! José Calderón jugaría con el Costa del Este

¿Dónde jugarías?, le preguntó este medio al futbolista. “Lo más probable es que con Costa del Este. Solo falta reafirmarlo. Es un acuerdo de palabra, por el momento”, aseguró Calderón, de 31 años de edad, a este medio.

“Firmaría con una cláusula de equipo interesado. Es decir, yo tendría la puerta abierta para poder irme en caso de una oferta del extranjero. Me parece muy bien lo que me propusieron. Jugaría en Costa del Este, en los papeles, Este semestre solamente. Esto seis meses hasta que acabe el torneo”, explicó el arquero.

Por último, dejó bien claro que, a día de hoy, todo está en el aire y que no hay nada concreto aún: “Todavía no me he reunido con ellos. Está todo en un 70%. Solo falta acordar algunas cosas nada más”.

EL MERCADO

Hasta el cierre del mercado de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el pasado 31 de enero, a las 5:00 p.m., Calderón no fue inscrito por ningún equipo.

"Él (por Calderón) no podía jugar ya en la LPF hasta la novena fecha, ya que no había sido inscrito antes del cierre del mercado. En la LNA, en cambio, sí puede ver acción, pues la ventana de pases culmina el próximo 20 de febrero", explicó una fuente de entero crédito a este portal.