Fidel Escobar: "Trabajaré en ser una mejor persona y asumiré mis responsabilidades"

Un saludo a todo mi Panamá.

Por este medio, quisiera expresarle mis más sinceras disculpas a todo el cuerpo técnico de la Selección de Panamá, a mis compañeros, a la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), a mi club, a los fanáticos de la Sele, a mis amistades, a todos los jóvenes que algún día sueñan con defender los colores del equipo nacional, a mi familia y a todo el país.

He cometido un error del que soy totalmente responsable. Acepto que posiblemente me equivoqué en el momento menos indicado. Me tocará asimilar lo que ha sucedido y afrontar las consecuencias que, quizá, puedan comprometer el futuro de mi carrera como jugador de fútbol profesional.

Estoy muy triste por lo sucedido y sé que debí pensarlo mejor antes de haber actuado de forma indebida. Siento que he decepcionado a todo un país y esto pesará enormemente en mi conciencia.

A partir de este momento, actuaré de forma correcta y no olvidaré que soy una persona que debe dar el ejemplo. Trabajaré en ser una mejor persona y asumiré mis responsabilidades. Espero no tener que sentir esto más nunca en mi vida.

Quiero desearle al cuerpo técnico y a mis compañeros lo mejor durante el resto de la eliminatoria. Extrañaré esos momentos lindos, pero también sabré que ha sido mi culpa no poder estar con ustedes.A todo mi Panamá, mil disculpas y les prometo dar lo mejor de mí para ser un mejor profesional.

Atentamente,

Fidel Escobar Mendieta