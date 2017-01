Felipe Baloy valora seriamente retirarse del fútbol

¿Qué se maneja?

"Podría retirarme o jugar en la LPF. Estoy evaluando".

¿El retiro?

"Sí. Solo me queda hablarlo con mi familia. Está entre las grandes posibilidades".

¿Que pasaría?

"Solo me queda hablarlo con mi familia. Solo queda sentarnos y hablarlo profundamente".

¿Qué pasó con San Francisco?

"No hay opción en San Francisco. Había hablado con ellos y no fueron serios con sus decisiones o en comunicarme algo. Por ello, creo que jugar en Panamá no sería lo adecuado".

¿Cuándo harías oficial el retiro o la toma de la decisión final?

"La otra semana".

¿En conferencia de prensa?

"Lo más seguro es conferencia de prensa. De una manera bastante profesional y que todo el mundo sepa los motivos".

¿Cuánto te dolería dejar el fútbol?

"Yo creo que uno no es un 'pelaito' y esto puede llegar en cualquier momento. Será doloroso. Es cuestión de tiempo".

¿También le dirías adiós a la Selección de Panamá?

"Quedaría atrás también. Si no estoy jugando en un club, menos puedo aspirar a jugar en la Sele".