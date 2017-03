Los del FC Dallas en su reconocimiento de cancha, se reencontraron con Blas Pérez

Antes de su reconocimiento de cancha del Estadio Rommel Fernández, el FC Dallas a través de su cuenta oficial de Twitter, mostraron una foto de quien fuera figura indiscutible en su club.

Hablamos del delantero panameño Blas Pérez, quien rompiera las redes en la Major League Soccer por muchos años y con la camiseta del FC Dallas.

El post traducido al español dice lo siguiente: “Detrás de escena en el Rommel Fernández y un momento, este chico nos parece familiar”.

El Depprtivo Árabe Unido y el FC dallas jugarán el partido de vuelta de cuartos de final en la Liga de Campeones de CONCACAF, la ida quedó con marcador adverso para los colonense 4-0.

Behind the scenes at Estadio Rommel Fernandez and, wait a minute...this guy looks familiar. 👀 pic.twitter.com/MsBX5mzoFt