Editorial: Córdoba sí, Córdoba no

No es sano usar esto para atacar o no a Pipino (hay que escuchar la versión del Profe). A los Haters: dejen el tema, a ver si los albinegros logran rescatar un talento. El tiempo lo cantará.

Claro que molesta no verlo de escarlata... Los pintores hacen falta cuando el lienzo es largo... Pero si no es su momento, pues no lo es. Solo nos queda una duda ¿la convocatoria no se mandaron antes a los clubes?

Tema interno... doblemos página por el bien de Ronaldo.... Doblete ayer con Tauro... algo tiene... Si se llamará Mozart sería músico... su destino: apoyarlo para que en 2020 tengamos alguna red rota. Punto y gol.