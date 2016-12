Deportivo Saprissa hizo oficial la salida de Adolfo Machado en conferencia de prensa

Adolfo Machado ya no seguirá con Deportivo Saprissa luego de estar en el club desde el 2014.

Sus palabras en conferencia de prensa:

“Saprissa me ha marcado mucho a mí y mi familia. No fue una decisión fácil de tomar, desde el primer día me abrieron las puertas”.

"Con la ayuda de mi familia he salido adelante y he disfrutado mucho cada momento con el Saprissa".