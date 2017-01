Columbus Crew adquirió definitivamente a Cristian Martínez

"Estamos emocionados de trabajar con Abuchi y Cristian este año, ya que continúan desarrollándose como jugadores jóvenes con potencial", dijo el director deportivo y entrenador en jefe Gregg Berhalter. "Esperamos seguir con nosotros su progreso en sus primeros campamentos de pretemporada".

Martínez se unió a SC de la tripulación en préstamo el 17 de mayo de 2016, haciendo su debut en el club y la MLS el 1 de junio en un partido de visitante contra el Philadelphia Union, una aparición en la que más tarde anotó un gol para convertirse en el jugador más joven de Black & En un partido de temporada regular. El centrocampista de 19 años de edad hizo siete apariciones (cuatro aperturas) para Crew SC durante la temporada 2016.

Antes de unirse a Crew SC, Martínez jugó para el Chorrillo FC de la Liga Panameña de Fútbol, donde se graduó de la academia juvenil del club antes de hacer su debut en la plantilla a la edad de 15 años. A nivel internacional, Martínez Tiene experiencia con el equipo nacional de Panamá, habiendo ganado dos tapas con el equipo principal en 2016. Martínez hizo su debut con el equipo mayor el 18 de febrero de ese año, entrando como suplente en una victoria por 1-0 contra El Salvador.