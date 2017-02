Canadá en busca de poner fin a 10 años de espera

En la víspera del Campeonato Sub-20 de la CONCACAF 2017, los jugadores que integran el plantel en Costa Rica entienden que hay mucha presión sobre sus hombros para acabar esa tendencia.

Pero se están centrando en el presente, en el partido inaugural del viernes contra Honduras.

"Se ha mencionado un poco", dijo el mediocampista Tristán Borges con respecto a los 10 años de sequía. "Pero tratamos de enfocarnos en las cosas que podemos controlar y creo que eso es lo más importante. Sólo nos concentramos en nosotros mismos y alcanzar la meta que todos queremos lograr”.

Borges también formó parte del equipo canadiense Sub 17 que no pudo clasificar a la Copa Mundial de la FIFA en el 2015. Esa oportunidad de no haber logrado la clasificación sirve de motivación especial para Borges y para los demás que participaron en ese torneo en Honduras.

Además, en el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF del 2015 en Jamaica, un selecto equipo canadiense tuvo un buen comienzo al vencer a Haití en su primer partido, pero después perdió los cuatro siguientes.

El entrenador Rob Gale, en su segundo torneo a cargo del equipo Sub-20, espera aplicar algunas lecciones aprendidas de esa primera aventura.

Como resultado, mantuvo entrenando a su equipo en los entornos más calurosos de Panamá y México en el período previo al torneo para mejorar el acondicionamiento.

"Es la temporada baja para nuestros jugadores con sede en Norteamérica y es muy difícil para ellos ponerse en forma y estar listos", dijo Gale. "Es muy difícil para ellos estar listos para un torneo cuando no han disputado un partido competitivo en más de dos meses, así que lo que hemos hecho esta vez es terminar los proyectos y darnos la oportunidad de trabajar con la nómina de jugadores que residen en Norteamérica. "

Después de Honduras, Canadá completará el Grupo A contra el tres veces campeón defensor México (20 de febrero) y el subcampeón del Caribe Antigua y Barbuda (23). Un resultado positivo contra el primer lugar de las eliminatorias centroamericanas marcará un tono positivo, posiblemente eliminando la carga de los torneos pasados.

(Fuente: CONCACAF).