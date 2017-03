Bolillo Gómez: "En la forma que jugó el equipo hoy te da vida para lo que viene"

Balance del partido

“He vivido un típico partido de eliminatoria. Dos rivales con mucha disciplina, con muy buena actitud. Panamá es un equipo ordenado, disciplinado, tratando de equilibrar en el principio del partido a Estados Unidos. Nos fuimos uniendo por ratos. Ellos también. Es un resultado importante. Estábamos defendiéndole al grande. El grupo quedó fortalecido, quedó bien. Quedó en un puesto que es bien importante. Ya van dos series y vamos de terceros. Eso es importante”.

Panamá, tercero dependiendo de sí mismo

“Nosotros teníamos un ahorro en las dos primeras fechas. En esta nos dejan con las posibilidades de seguir terceros. Es muy apretada la eliminatoria. Hoy vi a Trinidad y lo vi muy fuerte ante México. El equipo que estuvo fuerte fue Honduras ante un rival como Costa Rica. No hay nadie clasificado y no hay nadie eliminado. Estamos en un buen puesto. En la forma que jugó el equipo hoy te da vida para lo que viene. El rival de hoy necesitaba ganar para pasarnos. Dejamos muy buenas opciones de gol”.

El equipo genera, pero falta cerrar las jugadas

“Lo más importante es que se llega. Esperamos anotar. Hoy generamos bastantes opciones. Es un equipo que elabora, pero que no está finalizando. Estados Unidos es un equipo muy eficaz. Había momentos en que había que cerrar el partido. Los grandes son muy eficaces”.

La clasificación, en casa

“Yo no sé dónde se definirá. Está bien apretada la eliminatoria. Digo una cosa: aquí, antes de irnos, decíamos que había que ganar. Aquí es muy fácil. Esto no sé cuándo se va a definir. Hasta el final será apretado. Nunca han clasificado al Mundial. Yo he clasificado a Mundiales. Hay personajes que con el empate no quedan contentos. Esto es de a poquito. En la eliminatoria no hay nada fácil”.

Eliminatoria

“Se gana. Vamos a respetar más la historia de los equipos rivales. A mí me da alegría cómo jugó el equipo y el punto que sumó. Nosotros no podemos mirar para abajo. Tenemos seis partidos más”.

Recordando a Trinidad y Tobago

“Yo veo los partidos después. Hoy fue un partido que salimos los dos a buscar el resultado. En el partido de Trinidad, también vi a México igual que nosotros. Adquirió un equipo rápido. Se nos complicó bastante. El rival tuvo mucho que ver”.

Actitud diferente de Panamá

“No hice charla. Les puse México vs. Panamá. Miren. Les puse 10 minutos del partido. Después, les dije: qué vieron. Todos dijeron, actitud. Desde que estoy aquí, es la primera vez que vamos perdiendo y empatamos. Hoy teníamos una actitud bonita. Es un buen partido. Es un buen rival Panamá y es un buen rival Estados Unidos. Me siento orgulloso”.

Gabriel Gómez y su trabajo

“Es un líder impresionante. La actitud con Gabriel es distinta. Hay jugadores que dan todo en la cancha. Hay jugadores que marcan diferencia. Él tiene esa capacidad. Es un hombre muy líder”.

La experiencia

“Estamos muy ansiosos todos. Es una responsabilidad muy grande. Me incliné por muchos jugadores de experiencia y recorrido. Luis Tejada jugó muy bien. Lo vi muy bien. Tuvo opciones, pero en otros partidos la mete. Es bravo el ambiente. Hay mucha ansiedad para definir. En Trinidad también generamos. Tenemos ese problema”.

Sumar de a tres en casa

“Sí, pues sí. Sumar tres puntos es un título. Honduras se metía con los seis puntos con papa y yuca. Mira todo lo que cuesta un punto. Estados Unidos vino a ganarlo. Panamá lo intentó ganar, pero dijo aquí no te vas a pasar. Lo de hoy y lo de México es bueno. Estados Unidos es muy fuerte”.

Jugadores buenos o malos

“En el fútbol los jugadores son buenos o malos, no viejos y jóvenes. Mostraron hoy una madurez y una capacidad. No quiero que sobresalga un jugador, sino un buen equipo. Eso los mayores lo van llevando. Los jóvenes que llegan son muy bien tratados. Se ha hecho un grupo mixto. Bárcenas, Arroyo y Ovalle juegan un partido calientísimo. Tenía jugadores en la banca que aprenden”.

Trabajos específicos

“No se pueden hacer en la selección. Es trabajo de colectividad”.