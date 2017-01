"Bolillo" Gómez y la Sele, obligados a clasificar a la Copa Oro 2017

Obligados...

“Hay un análisis de esto. Estamos con la obligación de buscar la clasificación a la Copa Oro”.

Pensando en marzo

“Dentro del trabajo que nosotros pretendíamos para este torneo, está intacta la selección, está bien, se está armando, se está fortaleciendo para marzo y eso es lo que nos da tranquilidad: que el equipo esté intacto, que el grupo, a pesar de los resultados, está un poco caído, pero consciente de que está haciendo un trabajo bueno hacia el futuro”.

Cero rencores

“Yo soy una persona que no soy de rencores ni nada. Yo soy una persona que peleo. Soy espontáneo y peleo, pero no quedo con rencores”.

No odia a los periodistas

“Yo no tengo rabia con los periodistas de Panamá ni nada; sino que, a veces, la prensa pregunta lo que quiere y el técnico contesta lo que quiere y, por allí, tenemos encontronazos. A veces, las preguntas no son de un buen tono y las respuestas no son de un buen tono; pero, gracias a Dios, aquí la prensa tampoco es rencorosa”.

El toma y lleve

“Hay gente que no va a cambiar. Hay gente que, desde que yo llegué aquí, tienen una bronca con la federación, por ende vamos todos arrastrados. Hay otros que sí, que estamos en esa situación de toma y lleve”.

¿Pero nada personal?

“No, no”.

¿El fútbol está primero?

“La selección, el país… por eso, yo, ayer (por martes), hacía lo que fuera, paré la mano… pero hacía lo que fuera por defender el país, porque nos dijeron ladrones, nos dijeron que nos estábamos robando el partido en la eliminatoria y yo eso sí pues tengo que hacerlo respetar: a los panameños y a la selección que la quiero mucho y veo que la prensa también quiere ayudar. Me han llamado, hemos hablado y estamos todo para trabajar y colaborar, aunque no estemos de acuerdo”.

¿Ha conversado con Jorge Luis Pinto, entrenador de Honduras?

“No, yo no. Yo no voy a hablar, porque es muy fácil esconderse en las redes sociales para insultar, para hablar mal de la gente, para destrozar y hasta para pedir perdón. Yo no voy a hablar, porque la ofensa es con todo el país y con la selección. Es un irrespeto. Estoy esperando los papeles que donde él va a comprobar que se le robó el partido”.

¿Podría llegar a otras instancias?

“No, no creo. Eso queda así, pero sí hay que hacer respetar al país y a la selección. La selección panameña ha venido trabajando bien, está intacta y con mucha ilusión de lo que viene. Eso sí, tenemos dos partidos muy difíciles, muy duros, contra El Salvador y Costa Rica para ir a la Copa Oro”.

¿Se deteriora su amistad con Jorge Luis Pinto?

“Otro más que pelea con él. Yo nunca había tenido problemas con él. Inclusive, fui y lo saludé antes del partido. Cuando terminé el partido fui a hablar con él por las buenas y me sale con ese ‘viajao’. No, mijito, aquí, en mi casa, en Panamá, con los panameños, este me va a decir que le robamos. Me descontrolé; pero, después, me volví a controlar”.