¿Blas Pérez se va al Blooming de Bolivia?

Esta versión, de hecho, coincide totalmente con las informaciones publicadas este miércoles por algunos medios de Bolivia, los que también dan por cerrada la operación Blooming-Blas.

La cotización del 'Ratón' sigue siendo altísima y serían varios los conjuntos que suspiran por él, más allá de que esté viendo acción en la LPF.

En plática exclusiva con SomosLaSele, Blas, internacional con la Selección de Panamá, no descartó una posible salida de la entidad colonense, a sabiendas de que existe un acuerdo entre él y el club azul para escuchar cualquier oferta del extranjero antes del cierre total del mercado.

"Yo no tengo idea del tema. Hace algunos días, tuve contacto con un empresario, pero no supe más nada. Yo le di autorización para varios países. Ahora, no sé si el hombre sigue trabajando en ese tema", aseveró el ariete de 35 años.

Habrá que ver qué tipo de desenlace se da en el futuro de Blas, uno de los futbolistas más admirados y con mayor carisma de la Sele.