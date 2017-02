Caso Rolando Blackburn: solo faltaría que Saprissa respete el acuerdo con Sporting Cristal

Y es que el club morado, viendo la situación deportiva actual, no tendría en los planes desprenderse de Blackburn, una de sus puntas de lanza a la ofensiva.

ACUERDO SAPRISSA-CRISTAL

Así está la situación: Sporting Cristal está esperando al jugador, ya existe un acuerdo verbal desde horas de la tarde del pasado miércoles con Saprissa.

“Ayer (por miércoles) fue que todas las partes acordaron todo. Por eso no lo convocaron. Hoy se tenían que enviar todos los contratos. Todos los contratos están hechos. Sin embargo, con la salida de Álvaro Saborío, el Saprissa no estaría en la labor de desprenderse de Blackburn. Por lo que todo podría estancarse”, aseguró una fuente de entero crédito a SomosLaSele.

La fuente agregó que faltaría que Saprissa respete el acuerdo que ellos verbalmente ya hicieron antes de que pasara lo de Saborío.

Antes del partido de Saprissa el miércoles, todo se había cerrado. Estaba todo hecho. No obstante, ahora que se fue Saborío, Blackburn se quedaría.

“No hemos tenido contactos con el jugador, pero él debe sentirse muy triste en caso de que no se den las cosas. Contractualmente, si el Saprissa no está de acuerdo, no hay nada que hacer. Es algo injusto cuando a un jugador se le presenta una oportunidad así”, finalizó.

PRESIDENTE DEL SAPRISSA NO CIERRA LA PUERTA

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, manifestó en la rueda de prensa de despedida de Saborío que había una propuesta muy avanzada para la salida de Rolando Blackburn, pero que, con el panorama actual, podrían dar marcha atrás.

“Con la noticia de Álvaro Saborío, vamos a ver si ese tema se puede reconsiderar. Eso estaba avanzado, negociado y listo. Vamos a ver idealmente si se puede dar marcha atrás”, finalizó el directivo de la entidad morada.