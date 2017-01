"Baloy, llévanos al Mundial, por favor"

Tras entrevistarlo en exclusiva el pasado martes, SomosLaSele posteó una foto de la primicia en su cuenta oficial de Instagram (@SomosLaSele) y, lógicamente, el impacto no se hizo esperar: más de mil ‘me gusta’ y 76 comentarios, actualmente.

BALOY, LLÉVANOS AL MUNDIAL

“Llévenos al Mundial, ‘Capi’, y, después, si quiere, retírese. Primero, llévenos como capitán de la selección al Mundial”, comentó el usuario renber_14.

Por su parte, joseguerra1907 respondió lo siguiente: “Estamos en una hexagonal y los necesitamos, ya que aportan mucho tanto fuera como dentro de la cancha y tienen que enseñarle a los jóvenes a darlo todo por la selección”.

Para soyirvingrubox, el exjugador del Santos Laguna, Monterrey, Morelia, entre otros, aún puede jugar en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

“No quisiera que se retirara. Tan siquiera que juegue por un tiempo en la LPF, aunque el San Francisco no le dio respuesta. Pero mejor que él haga cómo se sienta mejor. ‘El Capi’ eterno de la Sele, @pinbaloy”, añadió.

OTROS COMENTARIOS

edgar.a30: “Es uno o el mejor central que ha tenido Panamá; pero, si se retira, es lo mejor para él y su imagen como futbolista. Sabe ya que jugar a un gran nivel es difícil. Es mejor retirarse con la cabeza en alto que criticado y menospreciado; pero me duele por que se merece ir a un Mundial”.

el_karpincho: “Pienso que es lo mejor que puede hacer @pinbaloy. He seguido su carrera desde que estaba en Brasil y, la verdad, no lo veo en la LPF; porque no es que sea mala nuestra liga, pero un GRANDE debe terminar como los grandes”.

edugram2908: “Es uno de los que merece un Mundial. El mejor defensa que ha tenido Panamá”.

miltonmoises_santamaria0926: “Que sea después del 2018. Ya a estas alturas se le necesita para las eliminatorias. Queramos o no, el man tiene experiencia”.

antonio4181: “No debe retirarse. Que haga el esfuerzo junto a Blas Pérez y Luis Tejada para llevar a Panamá al Mundial de Rusia. Baloy, piénsalo. Ustedes tres son los pilares de la selección. Los jóvenes tienen talento, pero necesitan unos generales como ustedes en el campo de batalla”.

ale_rios_canate: “Bien hecho. Retirarse cuando se debe....no cuando ya lo abucheen. Solo un año en la LPF y listo. Que se retire como un grande”.

barrios9631: “No creo. Si México tiene a Rafael Márquez, acá tenemos a ‘Pipe’ Baloy, el mejor defensa de Panamá”.

rickypty17: “Me gustaría que esta camada (Baloy, Tejada, Blas, etc.) llegaran al Mundial. Ha sido un buen grupo”.

barrios9631: “Todavía no hay defensa con claridad de juego como Baloy. Después del hexagonal lo puede hacer, sabiendo que lo dio todo por su país. Se sentirá más lleno”.