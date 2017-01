Adolfo Machado fue presentado por el Houston Dynamo

En la temporada 2017, Wilmer Cabrera, apuesta por el liderazgo de Adolfo Machado para la zona defensiva de Houston Dynamo.

“Es una liga competitiva que atrae a cualquier jugador, no es fácil venir y yo he tenido la bendición. Desde que tuve el acercamiento hace ocho meses seguí al equipo, no tenía el éxito de años atrás pero ahora llegamos nosotros y veremos qué podemos hacer”, dijo Machado a Deporte Total USA.

Machado llega a Houston después de un paso exitoso por el Saprissa de la primera división del fútbol costarricense y pretende traer toda su experiencia al Dynamo.

El centroamericano prometió entrega confiando en que tenga una oportunidad en el once titular, “Un equipo tan grande como Houston Dynamo debe tener protagonismo, tanto con las incorporaciones nuevas como los que están en el equipo vamos a intentar cambiar lo que sucedió el año pasado.”

Sobre la posibilidad de jugar la Copa Centroamericana con la selección de Panamá, Machado fue claro al decir que ha sido requerido por el técnico Hernán “Bolillo” Gomez pero que dependerá del cuerpo técnico y junta directiva de Houston Dynamo si puede atender la convocatoria.

La Copa Centroamericana no es un torneo dentro del calendario FIFA por lo que los clubes no están en la obligación de ceder a los jugadores.

(Fuente: Deporte Total USA).