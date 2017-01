Murray y Kerber ganan en el Abierto de Australia, Halep eliminada

Pero la principal sorpresa del día fue la derrota de la rumana Simona Halep, cuarta cabeza de serie, ante la estadounidense Shelby Rogers, 52ª del mundo, por 6-3, 6-1.

Murray, que luchará por lograr su primer título en el Abierto de Australia tras haber perdido cinco finales -cuatro se ellas contra su gran rival Novak Djokovic-, se enfrentará en la segunda ronda al ruso Andrey Rublev (N.152) luego de imponerse a Marchenko por 7-5, 7-6 (7/5), 6-2.

El partido, de dos horas y 46 minutos de duración, fue una dura lucha física con altas temperaturas para la primera raqueta del circuito, que empezó dubitativo con tres dobles faltas y un error no forzado que le valió perder su primer saque.

Tras varios sobresaltos, logró tomar el control del partido para hacerse con esta primera costosa victoria.

"Con toda honestidad, no ha sido mi mejor partido", reconoció después. "Las condiciones fueron bastante diferentes de las del entrenamiento" cuando "hacía fresco y estaba nublado", explicó. "No he sacado bien y tampoco me he movido muy bien", admitió.

También pasaron a segunda ronda el dominicano Víctor Estrella, tras derrotar al británico Aljaz Bedene 7-6 (9/7), 7-5, 0-6, 6-3, y el argentino Diego Schwartzman que se impuso al uruguayo Pablo Cuevas por 6-3, 6-3, 6-0.

Fueron eliminados los españoles Guillermo García-López, que perdió 6-3, 7-6 (7/5), 6-4 contra el alemán Mischa Zverev, y su compatriota Nicolás Almagro que abandonó el partido tras haber encajado un 4-0 en el primer set contra el francés Jeremy Chardy, número 72 del mundo.

Almagro, que se retiró en el minuto 23 de partido, desmintió que saltase a la pista para poder percibir la prima económica.

"Salté a la pista porque pensé que podía jugar. He estado en el Top-10 y he ganado más de 10 millones de dólares en mi carrera. No voy a jugar por 50.000 dólares (australianos)", aseguró Almagro, citado en el periódico local The Herald Sun.

También perdió Albert Ramos, ante el eslovaco Lukas Lacko, 4-6, 7-5, 1-6, 6-4, 6-3.

El brasileño Thiago Monteiro perdió ante el duodécimo cabeza de serie, el francés Jo-Wilfried Tsonga por 6-1, 6-3, 6-7 (5/7), 6-2.

También se despidieron del torneo los argentinos Federico Del Bonis y Facundo Bagnis, luego de perder ante el estadounidense Steve Johnson y el británico Daniel Evans respectivamente.

En el cuatro femenino, superaron la primera ronda la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, séptima cabeza de serie que jugó visiblemente dolorida, y la portorriqueña Mónica Puig (N.29).

"Es muy duro cuando estás jugando y comienzas a sentir dolor", dijo Muguruza después del partido en que se impuso a la neozelandesa Marina Erakovic, por 7-5, 6-4. "Intenté permanecer en calma y luchar por el partido. Contra Marina siempre es difícil y estoy muy contenta, porque es el primer torneo importante del año y siempre hay nervios", agregó.

Kerber, vigente campeona del torneo, cumplió al superar a la ucraniana Lesia Tsurenko por 6-2, 5-7, 6-2, y se medirá en segunda ronda con su compatriota Carina Witthoeft (N. 89).

La colombiana Mariana Duque cayó ante la octava cabeza de serie, la rusa Svetlana Kuznetsova, 6-0, 6-1.

El Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, se disputa sobre superficie dura y reparte 22.624.000 dólares en categoría masculina Y 16.503.692 dólares en categoría femenina.