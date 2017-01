Murray sigue el camino de Djokovic y se despide del Abierto de Australia

El tenista escocés Andy Murray fue eliminado en octavos de final del Abierto de Australia por el alemán Mischa Zverev, 50º.

El torneo ha perdido así a sus primeras cabezas de serie tras la eliminación en la segunda ronda del serbio Novak Djokovic, número dos mundial y defensor del título, ante el uzbeko Denis Istomin, 117º del mundo.

Es la primera vez desde la edición 2004 de Roland-Garros que los número uno y dos mundiales pierden antes de los cuartos de final de un torneo de Grand Slam.

Murray, finalista el año pasado, se vio sorprendido por el juego ofensivo de Zverev.

"He sufrido duras derrotas en mi carrera en el pasado y me he recuperado de todas ellas. Esta es una derrota dura", reconoció tras el partido.

"Estoy seguro de que me recuperaré de ella, pero ahora mismo, obviamente, estoy bastante afectado porque quería llegar más lejos en este torneo y no ha sido posible", agregó el escocés.

Zverev, un alemán de origen ruso de 29 años, es el hermano mayor de la joven promesa del circuito Alexander Zverev, de 19 años, que resultó eliminado a manos de Rafa Nadal.

"Mi hermano es una inspiración constante para mí. Me empuja a ser mejor sobre la pista", señaló Mischa, que en 2015 ocupaba el puesto 1067 del mundo debido a las lesiones.

En el único duelo precedente entre ambos, Murray se impuso por un doble 6-2, pero fue en tierra batida, y no en las rápidas pistas de Melbourne.

Clasificado para sus primeros cuartos de final en un gran torneo, Mischa Zverev se medirá al suizo Roger Federer (N.17).

Murray por su parte dejó escapar una ocasión en oro para coronar el Abierto de Australia, donde ya ha perdido cinco veces en la final. Nunca había sido eliminado tan pronto de Melbourne desde 2009.

Desconcertado por el estilo espectacular de Zverev, el escocés no supo responder al juego del tenista zurdo, con el que ya se había enfrentado una vez (victoria 6-2, 6-2), en unas condiciones muy diferentes de la tierra batida.

El suizo Roger Federer se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Australia al superar al japonés Kei Nishikori, 5º del mundo.

Federer, que ocupa el puesto 17 del mundo al haber estado seis meses lejos de las pistas, buscará una plaza en semifinales ante el alemán Mischa Zverev (50ª), verdugo del británico Andy Murray.

El suizo de 35 años disputará por 13ª ocasión los cuartos de final en Melbourne, en los que serán sus 49º cuartos en torneos Grand Slam.

Por su parte, el suizo Stan Wawrinka, cuarta raqueta del circuito, se clasificó para cuartos de final imponiéndose al italiano Andreas Seppi (N.89).

Esta será la cuarta vez que Wawrinka dispute los cuartos en este un torneo, que ganó en 2014. Es además el actual campeón del Abierto de Estados Unidos.

Primeros cuartos para Muguruza

En el cuadro femenino, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, número 7 mundial, venció a la rumana Sorana Cirstea, 78ª del mundo, por 6-2, 6-3.

Muguruza, que nunca había alcanzado la ronda de cuartos en el Grand Slam australiano, se medirá por un puesto en semifinales con la ganadora la estadounidense Coco Vandeweghe.

"Fue un partido muy importante para mí porque era mi tercera ocasión en octavos, y no los había superado nunca antes", confesó.

"Significa mucho. Siempre vengo aquí muy motivada, y estar en cuartos de final es un gran logro", añadió.

Kerber también fuera

La alemana Angelique Kerber, vigente campeona del Abierto de Australia y N.1 del mundo, fue eliminada en octavos de final del torneo australiano por la estadounidense Coco Vandeweghe, 35 del mundo, en dos sets 6-2, 6-3.

Kerber dio la sorpresa el año pasado al conquistar su primer Grand Slam en Melbourne. Pero este domingo fue ampliamente superada por el juego agresivo de la estadounidense.

Por su lado, la estadounidense Venus Williams, que con sus 36 años es la jugadora más veterana del torneo, demostró que la edad no le ha hecho mella y desmanteló contundentemente el juego de la alemana Mona Barthel, marcado su 37º pasaje a cuartos de final de un Gran Slam.

La jugadora estadounidense, 17ª del mundo, no ha logrado ninguna victoria en un Gran Slam desde que ganó Wimbledon en 2008.

Por su parte, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova frustró las ambiciones de su compatriota Svetlana Kuznetsov, 10ª del mundo.