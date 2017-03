Kyrgios se retira de Indian Wells por enfermedad

"Desafortunadamente no puedo jugar hoy debido a una enfermedad", dijo Kyrgios en Twitter. "Creemos que es una intoxicación alimentaria, y estoy rezando para que no sea más", añadió el australiano, quien en octavos de final había eliminado al serbio Novak Djokovic, número 2 del mundo.

I'm so sorry but I can't play @BNPPARIBASOPEN today. 😢🤒 pic.twitter.com/K5spWRgtLk