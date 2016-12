El croata Ivan Dodig no jugará en la próxima Copa Davis contra España

El tenista, actualmente décimo tercero en el ránking mundial de dobles, explicó en un comunicado, que prefiere dedicarse a los torneos del circuito ATP.

Dodig cambió en noviembre pasado de pareja para los torneos de la ATP, y en lugar de jugar con el brasileño Marcelo Melo (8 del ránking) lo hará en la próxima temporada con el español Marcel Granollers (18).

"Mi estado de salud no me permite jugar paralelamente los torneos y la Copa Davis, especialmente en tantos encuentros como los jugados este año. Por eso, he decidido, aunque me resultaba difícil, no jugar durante cierto tiempo para la selección", señaló Dodig.

El jugador de 31 años subrayó que no se trata de una "despedida definitiva" de la Copa Davis y que en el futuro le gustaría volver a formar parte del equipo croata.

Dodig superó el pasado 26 de noviembre en Zagreb junto con su compatriota Marin Cilic a los argentinos Juan Martín del Potro y Leonardo Mayer, en el partido de dobles de la final de la Copa Davis, que sin embargo al final acabó con el triunfo argentino.

Por ahora, se desconoce la composición del equipo croata para el choque con España en Osijek (Croacia oriental), aunque tendrá que ser publicada diez días del enfrentamiento.