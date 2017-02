Español Carreño Busta avanza con esfuerzo a cuartos en Buenos Aires

Carreño Busta, cuarto favorito y 25 del ranking mundial, debió trajinar durante casi dos horas para eliminar a un rival ubicado casi un centenar de puestos por debajo, ya que Giannessi (127) le ofreció dura resistencia hasta el tramo final del tercer set.

“Ha sido un partido bonito para los espectadores, pero no tanto para mí, que lo he sufrido. Siento que estoy jugando bien, pero hace mucho que no lo hacía en polvo de ladrillo y me ha costado defender”, dijo Carreño.

Su próximo rival será Albert Ramos Viñolas, lo que asegura un jugador español en las semifinales.

Carreño Busta destacó que en ese duelo "puede pasar cualquier cosa y ganar cualquiera de los dos, ambos estamos en gran forma y con un ranking parecido".