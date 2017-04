La triple campeona del mundo del patinaje artístico Mao Asada se retira a los 26 años

"Fue una decisión difícil, pero no me arrepiento de ello", declaró Asada en su blog.

La nipona conquistó los títulos mundiales en 2008, 2010 y 2014, además de lograr la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Vancouver en 2010.

Asada había decidido tomarse un descanso de un año tras ganar su último campeonato del mundo.

"Desde que he vuelto al patinaje sobre hielo, por diversas razones, no he sido capaz de reproducir los resultados que yo esperaba",explicó la japonesa.

"No he encontrado la motivación suficiente para seguir con mi carrera profesional", concluyó Asada, quien terminó en un decepcionante 12º puesto en el Campeonato de Japón.