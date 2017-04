Estrella rusa del hockey sobre hielo desafía a la NHL

La NHL anunció el lunes que no reestructuraría su temporada para dar cabida a los Juegos Olímpicos de Invierno, con lo que las estrellas de la liga quedarán fuera de los Juegos en Pyeongchang, Corea del Sur.

Ovechkin, uno de los más de 30 rusos que juegan en la National Hockey League (NHL), dijo que estaba decidido a representar a su país en Pyeongchang.

"No cambié de opinión y no lo haré", dijo Ovechkin a periodistas el martes.

"Porque es mi país, creo que todo el mundo quiere jugar allí, es la mayor oportunidad en tu vida de jugar en los Juegos Olímpicos, así que aunque me diga que no vaya, no me importa, me voy", añadió el ruso.

La decisión de Ovechkin de poner al país por delante de su club, el Washington Capitals, podría desagradar a los responsables de la NHL.

Sin embargo, el propietario de los Capitals, Ted Leonsis, dijo el año pasado que apoyaría a Ovechkin en cualquier disputa sobre los Juegos Olímpicos.

"Si Alex Ovechkin dice: 'es realmente importante para mí para representar y jugar para mi país', voy a apoyarlo", dijo Leonsis. "¿Qué es lo peor que podría pasar? Nos condenarán a una multa o algo así".

Ovechkin destacó que era optimista en que se alcanzara un compromiso entre la NHL y los dirigentes olímpicos.

"Ahora mismo, todavía es tiempo de tomar una decisión, se puede decir lo que sea, pero el calendario del próximo año aún no ha salido", dijo Ovechkin.

"Si el calendario de hockey no está en los Juegos Olímpicos, entonces usted puede ver que no es un 'bluff'. Pero una vez más, todavía hay mucho tiempo, todavía todo puede cambiar", indicó el ruso.

Su compañero de equipo y compatriota Evgeny Kuznetsov también dijo que disputará los Juegos Olímpicos si fuera seleccionado.

"Todavía espero que la NHL nos deje jugar", dijo. "Pero nada va a cambiar mi punto de vista ... si Rusia nos necesita, por supuesto."

El defensa de los Capitals Kevin Shattenkirk, que jugó para los Estados Unidos en los Juegos de 2014, también criticó la decisión de la NHL.

"Creo que merecemos ir y el mundo merece ver el hockey a ese nivel", dijo. "No veo por qué no lo haríamos".