COI recomienda un doble voto para atribuir Juegos de 2024 y 2028

Con París y Los Ángeles como únicas candidatas a los Juegos de 2024, "tenemos dos grandes proyectos, dos grandes ciudades", añadió Bach, que desea garantizar a las dos ciudades la obtención de los Juegos, sea en 2024 o en 2028.

Esta recomendación deberá ser aprobada ahora en una votación en la que tomarán parte un centenar de miembros del COI convocados "en sesión extraordinaria el 11 y 12 de julio en Lausana".

Bach ha repetido insistentemente que el proceso de candidaturas para los Juegos "hace demasiados perdedores" y que no desea perder a París o Los Ángeles en el caso de que la candidatura que no gane para 2024 no desee presentarse para la edición posterior.

Si la doble votación acaba adoptándose definitivamente, quedaría saber en qué orden se atribuirán los Juegos de 2024 y 2028 durante la 130ª sesión del COI que se celebrará el 13 de septiembre en Lima.

De momento, tanto París como Los Ángeles han insistido en que sólo se presentan a 2024, aunque la ciudad norteamericana parece haber abierto esta semana una puerta a la posibilidad de organizar la edición de 2028.

"Hemos hablado con las dos ciudades, pero no hemos negociado", apuntó Bach. "Corresponde ahora a los miembros del COI expresarse. Si están de acuerdo con el principio (del doble voto), entonces hablaremos y quizá negociemos con las ciudades candidatas".

"Al final de este proceso, los miembros del COI tendrán de nuevo la oportunidad de votar en la sesión del COI en Lima", añadió.