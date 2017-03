Patriots dan al Barcelona "la bienvenida al club de las remontadas"

El conjunto azulgrana remontó el 4-0 que encajó en el partido de ida al derrotar, por 6-1, al cuadro parisino en el encuentro de vuelta, disputado en el Camp Nou. Esa es la mayor remontada conseguida en la historia de la competición.

Los Patriots de Nueva Inglaterra, que hace un mes batieron por 34-28 a los Falcons de Atlanta en el tiempo extra tras corregir una desventaja de 25 puntos, reaccionaron en su perfil de Twitter al triunfo del Barcelona: "Bienvenido al club de las remontadas. Felicidades por una victoria increíble".

Welcome to the comeback club! Congrats on an unbelievable win, @FCBarcelona ! pic.twitter.com/UNnEj4wMeJ

Los Patriots acompañan el texto con una fotografía de Leo Messi junto a Rob Gronkowski, quien hace una semana visitó asistió a un entrenamiento del Barcelona, y otra de Neymar Júnior posando con una camiseta del equipo de fútbol americano.

El club catalán respondió al mensaje en su perfil de Twitter: "Es fantástico tener amigos que son una inspiración".

Thanks, @Patriots! It's great to have friends who are so inspiring!https://t.co/yn8BNBvwzf