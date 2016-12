Jugador de los Chiefs lamenta la muerte de la actriz Carrie Fisher

Con un tuit en el que expresó su pesar por la pérdida de la icónica princesa, el jugador confirmó su pasión por el cine, ya que ha sido director de una película de aficionados basada en el universo de Star Wars.

Damn 2016 ain't over yet... RIP Princess. — Chris Conley (@_flight17_) 27 de diciembre de 2016

"Demonios, el 2016 todavía no se termina... RIP Princesa", fue el tuit que dedicó Conley a Fisher, quien tenía 60 años de edad.

La hija de Fisher, Billie Lourd, publicó un comunicado a través de su publicista en el que informó que Fisher murió el martes, poco antes de las 9:00 de la mañana. Lourd dijo que su madre fue "amada por el mundo y será echada de menos profundamente".

Fisher había sido hospitalizada desde el viernes cuando sufrió una emergencia médica a bordo de un vuelo con destino a Los Ángeles.

Era enérgica como Leia en "La guerra de las galaxias" de 1977 y tuvo su debut cinematográfico junto a Warren Beatty en el éxito de 1975 "Shampoo". También actuó en "Austin Powers", "The Blues Brothers", "Charlie's Angels", "Hannah and Her Sisters", "Scream 3" y "When Harry Met Sally ...".

Fue una autora prolífica, detalló sus experiencias con las adicciones y sus problemas de salud mental en varios libros éxito de ventas.

Además de su hija a Fisher le sobrevive su hermano Todd Fisher, y su madre, la actriz Debbie Reynolds.

Texto: ESPN Digital