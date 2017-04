Amazon marca cambios en los contenidos a la carta con "streaming" de la NFL

El acuerdo entre Amazon y la NFL es "más significativo de lo que parece" porque muestra "una nueva tendencia hacia la transmisión por Internet de eventos en vivo", dijo a Efe el profesor e investigador Nelson Granados, de la Pepperdine Graziadio Business School.

La transmisión en directo de deportes tradicionalmente televisados no es una novedad en plataformas sociales como Twitter o Youtube, pero sí en el segmento de proveedores de contenido audiovisual a la carta, donde Amazon Prime Video toma las riendas frente a sus rivales Netflix, Hulu o HBO en Estados Unidos.

A través de licencias de contenido y producciones originales, estas compañías intentan atraer a la audiencia creciente que prescinde de la televisión por cable o satélite, pero los derechos de emisión de deportes son todavía un territorio indómito para ellas.

Para Granados, habrá un "cambio fundamental hacia la transmisión de eventos en vivo por Internet y por dispositivos móviles", que será "gradual mientras el modelo de negocio y los precios por los derechos de transmisión maduran y se estabilizan".

El contrato de Amazon, anunciado esta semana, tendrá un año de duración y asciende a 50 millones de dólares, una cifra cinco veces más alta que la pagada por su predecesor, Twitter, y justificada por su perspectiva de "monetizar" el servicio, según declaró el analista Daniel Kurnos, de la firma Benchmark Company.

"Twitter paga 10 millones por el fútbol y ¿cómo lo monetiza? Amazon paga 50 millones y tienes acceso a Prime", comentó.

No obstante, el expresidente de CBS Sports Neal Pilson matizó que el acuerdo es una oportunidad para Amazon de aprovechar el contenido estable, en términos de espectadores, que ofrecen los deportes en directo frente a la variabilidad de las series.

Para la NFL, que busca el beneficio tras una caída de la audiencia en torno al 11 % la pasada temporada, la transmisión por medios sociales "deja de ser un experimento", apostilló Granados.

Los diez partidos de la jornada del jueves a los que tendrán acceso los suscriptores de Amazon Prime también serán retransmitidos por la vía tradicional, en los canales de televisión NBC, CBS y NFL Network.

Según Pilson, esto indica que el deporte televisado no va a ser "canibalizado" por las distribuidoras: "Los deportes se están convirtiendo en un producto importante para la televisión convencional, y aún hay fuerza, dinero y un modelo económico" en ella.

De hecho, el deporte es uno de los bastiones del entretenimiento y sigue congregando a grandes audiencias frente a la pantalla: el total de espectadores que vieron el programa por televisión fue de 15,8 millones, frente a los 266.000 que optaron por Twitter.

En este sentido, el exdirectivo opinó que la audiencia de Twitter se le quedará grande a Amazon Prime, cuyos clientes, unos 60 millones, están "detrás de un muro de pago".

El anuncio supone un avance en la relación entre las compañías tecnológicas y las de entretenimiento mientras los consumidores trasvasan sus hábitos hacia los dispositivos digitales y, en muchos casos, deciden "cortar el cable" de la televisión de pago.

Brian Rolapp, responsable de medios y negocios de la NFL, destacó en un comunicado que la unión con Amazon permitirá a sus seguidores ver el programa "allá donde quieran", ya sea en televisión o plataformas digitales.

Por su parte, el vicepresidente sénior de desarrollo de negocios y entretenimiento de Amazon, Jeff Blackburn, consideró el contrato "un gran paso" en la programación de vídeo 'premium' y una extensión de su alianza empresarial, forjada con su serie original "All or nothing", que produce la división de cine de la NFL.

Michael Nathanson, analista de la firma MoffetNathanson, señaló en un estudio que "al comprar los derechos (de emisión), Amazon claramente demuestra que entiende el poder inigualable de los deportes en directo para atraer a los consumidores".

"La audiencia que esté en casa seguirá viendo contenidos por televisión gratuita o de pago, y la gente que está fuera de casa tendrá una oportunidad de ver deportes televisados que de otra manera no tendrían", concluyó Pilson.