Rumores al cierre del mercado de traspasos en la NBA

Taj Gibson. Oklahoma City Thunder tiene interés en el pívot de Chicago Bulls (Marc Stein), pero su salida dependería de la llegada de Okafor.

Nikola Mirotic. El internacional español está dentro de la operación Okafor. Si finalmente sale adelante, el hispanomontenegrino cambiará presumiblemente Chicago por Philadelphia.

Sergio Rodríguez. La situación del base no es la mejor, en estos momentos, en los Sixers y el equipo le ha puesto en el mercado. Tiene cartel y podrían sacar algo rentable con su traspaso. Acaba contrato este verano.

Paul George. Podría ser la bomba del mercado. Los Pacers estarían escuchando ofertas por un jugador franquicia y los Lakers andarían locos por él. También Boston suena con fuerza. Lo único claro es que su salida reforzaría el papel de Myles Turner en el equipo.

Ricky Rubio. Los Wolves confían en Kris Dunn y le han puesto en el mercado. Verían con buenos ojos un traspaso del base a cambio de DERRICK ROSE, pero el base de los Knicks tiene más 'novias'. Los Pistons quieren al español y ofrecerían a cambio a REGGIE JACKSON, un jugador que no convence en Minnesota. Donde sí gusta es en Orlando. ¿Triple traspaso entre Wolves, Magic y Pistons? Otra opción sería Cleveland a cambio de IMAN SHUMPERT. A pocas horas del deal line, la franquicia de la Gran Manzana sigue teniendo como objetivo principal al base (Adrian Wojnarowski).

Nick Young. La estancia de Swaggy P en los Lakers pueden tener las horas contadas. Según Marc Stein, Magic buscaría una salida al alero en el mercado. Una segunda ronda no se vería con malos ojos.

Jimmy Butler. Que los Celtics quieren a Butler es una realidad desde el verano, pero parece que el escolta se quedará en Chicago hasta final de temporada. No habría una buena oferta por él. "No me preocupo por esas cosas, no me molesta ni me asusta. Está bien", dijo el tres veces all star el domingo en Nueva Orleans.

Blake Griffin. Otro jugador en el punto de mira de los Celtics, que ya preguntaron por Ibaka (ha acabado en Toronto) y Cousins (en Nueva Orleans). Querrían un pívot, complemento ideal para Isaiah Thomas. Han hablado con los Clippers de forma intermitente las últimas semanas, pero el acuerdo entre ambos es bastante improbable.

Carmelo Anthony. Uno de los platos fuertes en este cierre de mercado, aunque su cláusula anti-traspasos y su alto salario (24,5 millones) complican su salida de Nueva York. Se habló de que el alero sólo iría a Clippers o Cavaliers. En Cleveland siguen soñando con él.

Jameer Nelson. Con 35 años y 4,5 millones de ficha esta temporada, el base de los Nuggets podría salir de Denver si estos deciden apostar por el futuro. Los Cavs, que buscan director de juego, podrían ser su destino. Un buen trato, para Bleacher Report, sería JORDAN MCRAE y una elección de segunda ronda en el draft.

Brook Lopez. Los Pacers le tienen en la lista y el de los Nets podría abandonar Brooklyn, que esperaría recibir a cambio una elección de primera ronda en el próximo draft.

Wilson Chandler. El jugador de Denver Nuggets siempre llama la atención y, en esta ocasión, son Clippers y Thunder los que pujarían por él. Según los últimos rumores, la opción de OKC se habría enfriado. El traspaso del alero daría más minutos a Juancho Hernangómez.