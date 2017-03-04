EL VERAGUENSE TIENE A SU FAVOR SU PRODIGIOSA DEFENSA, SU VERSATILIDAD DE PODER DESEMPEÑARSE EN 3B, SS Y 2B Y LA EXPERIENCIA DE HABER JUGADO DURANTE MUCHOS AÑOS EN LA GRAN MANZANA CON LOS METS DE NUEVA YORK, MANEJANDO LA PRESION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL…(AUDIO)
EN CONTRA, EL ROOKIE TIENE UNA POBRE OFENSIVA, QUE SE HA HECHO MAS EVIDENTE EN LOS ULTIMOS AÑOS Y LO QUE ES PEOR, SOLO ESTA COMO INVITADO AL CAMPO DE ENTRENAMIENTO. ES DECIR, SI HACE EL EQUIPO, LOS YANKEES TENDRAN QUE SACAR A UN PELOTERO DEL ROSTER DE LOS 40 PROTEGIDOS PARA ABRIRLE ESPACIO AL PANAMEÑO…
UNA VEZ MAS, EL FUTURO ESTA EN SUS PROPIAS MANOS Y AUNQUE SABE QUE NO SERA UN PELOTERO DE TODOS LOS DIAS, SU META ES QUEDARSE CON LOS YANKEES DE NUEVA YORK, EN LO QUE PODRIA SER SU ULTIMO UNIFORME EN GRANDES LIGAS…
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