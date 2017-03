Kiwanis Football dictará clínica antes de la temporada 2017

El Hotel Westin de Costa del Este y las instalaciones deportivas de la Academia Interamericana de Panamá (AIP) serán los escenarios de acción que presentarán dos módulos; uno de ellos mostrarán nuevas técnicas y seguridad de los jugadores, y el otro se hará una presentación práctica.

La sesión de campo estará dividido en dos etapas, la primera será desde las 9:00 a.m. el sábado 25, exclusivo para coaches, árbitros, paramédicos, médicos, etc, luego desde las 11:00 a.m. todo el conocimiento está reservado para los jugadores de la Liga Juvenil y Varsity, cuya asistencia a la clínica es obligatoria por la importancia de la seguridad preventiva en el deporte.

Entre los expositores podemos mencionar al Dr. Mario Sánchez Especialista en Medicina Deportiva; Randy Fuller con 6 años de carrera en la NFL, con los Denver Broncos, Pittsburgh Steelers, Atlanta Falcons y Seattle Seahawks.

Ricardo McDonald con 10 años de carrera en la NFL, con los Bengals de Cincinati, Bears de Chicago y Broncos de Denver; Brandon Bather exCoach Tennessee State University y Productor NFL Network.

Surcie Thompson exjugador de los Borregos Salvajes Tec de Monterrey y Vicepresidente Gridiron Heroes; además de Ricardo García Ochoa exCoach Borregos Salvajes Tec de Monterrey y Conductor de NFL para Fox Sports Latinoamérica.

Algunos temas a tratar están contemplados Primeros auxilios, Conmociones, lesiones en el cuello, técnica correcta de tackleo, Golpes de calor, hidratación, nutrición y certificación.

Por primera ocasión la Kiwanis Football League trabaja con Gridiron Heroes (USA) para intercambiar conocimientos y ofrecer a sus coaches, médicos, trainers, árbitros y directivos una fuente de información que contribuya a proteger a nuestros jugadores y hacer del futbol americano un deporte más seguro.

En la Conferencia Médica se busca informar a los miembros de la KFL sobre las posibles lesiones que puede sufrir un jugador, y cuáles son los métodos correctos para prevenirlas, y en su caso, atenderlas.

Clínica de Tackleo: Se trabajará con coaches y jugadores para enseñarles la manera efectiva de tackleo, la cual previene las lesiones a cabeza y cuello. La metodología apropiada que permite a los jugadores realizar de forma más segura una jugada fundamental del futbol americano, y protegerse físicamente.

Luego habrá una actividad de KICK OFF de la Temporada 2017 en el salón de reuniones del del Hotel Westin donde deberán presentarse cada coaches con sus respectivos jugadores y llevar los documentos para hacer la inscripción formal de cada equipo en la Liga Kiwanis, categorías Flag Femenina Juvenil y Varsity y contacto masculina Juvenil y Varsity.