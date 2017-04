Jamboree fue el punto de partida para la Varsity, Juvenil y Flag femenino Kiwanis 2017

Juvenil Masculino

Los organizadores tendrán una serie de incentivos como becas para los jugadores mejores de la liga, mediante acuerdo con IMG Academy, líder mundial en programas académicos para estudiantes-atletas con una metodología que balancea el crecimiento académico, el mejoramiento atlético, el desarrollo del carácter y responsabilidad social.

Los llamados candidatos al MVP de la Temporada 2017 de la categoría Juvenil figuran Brandon "BB5" Belgrave (QB - Kiwanis Kolts); José "Chino" Velasco (RB - AIP Fighting Owls); Santiago Donado (LB - Balboa Dragons); Miguel Boyd (QB - AIP Fighting Owls); Rafael Borges (QB - Brader Raiders); Charlie Morris (RB - Balboa Dragons); Luis Alemán (WR - La Salle Spartans) y Luis César Lewis (RB/LB - ECP Mighty Eagles).

IMG Academy, localizada en Bradenton, Florida, Estados Unidos, forma líderes y personas influyentes de su generación para asumir las siguientes etapas de su vida.

La primera fecha será el sábado 8 de agosto desde las 3:30 pm en el Estadio de Balboa con los siguientes enfrentamientos; La Salle Spartans vs Brader Raiders; Balboa Dragons vs Kiwanis Kolts; Eagles del Colegio Panamá vs AIP Fighting Owls.

Flag Femenino Varsity

Con gran éxito cada una de las representaciones demostraron espíritu de competencia para consagrase como monarcas absolutos en sus respectivas divisiones. La Liga Femenina Varsity está conformada por nueve equipos a mencionar: Las Esclavas Slaves, La Salle Spartans, Balboa Dragons, Kiwanis Kolts, Las Delfines de la Escuela internacional de Panamá, Brader Raiders, Eagles del Colegio Panamá y el último campeón AIP Fighting Owls.

La primera fecha será el jueves 20 de abril desde las seis de la tarde en el Amador Sports Center con los siguientes enfrentamientos; Las Delfines de la Escuela internacional de Panamá vs Balboa Dragons; La Salle Spartans vs AIP Fighting Owls y Las Esclavas Slaves vs Kiwanis Kolts.

Flag Femenino Juvenil

Unos ocho equipos formaran parte de la campaña de la Liga Juvenil de Flag Football Femenino como Eagles del Colegio Panamá, San Agustín Unquiet Heart, Brader Raiders, AIP Fighting Owls, Balboa Dragons, La Salle Spartans, Kiwanis Kolts y Las Esclavas Slaves. La última representación que conquisto el certamen fue La Salle Spartans de la mano de la QB Ana Vitoria Terán combinada con Ana Victoria Uribe.

La primera fecha será el sábado 8 de agosto desde la una de la tarde en el Estadio de Balboa con los siguientes enfrentamientos; Las Esclavas Slaves vs Kiwanis Kolts; Eagles del Colegio Panamá vs Brader Raiders, La Salle Spartans vs San Agustín Unquiet y Balboa Dragons vs AIP Fighting Owls.

Varsity Masculino

Una campaña pareja y competitiva se perfila en la Liga Varsity de Football Americano, con la preparación intensa realizada por los cinco participantes Brader Raiders, AIP Owls, Balboa Dragons, Kiwanis Kolts y La Salle Spartans. Una temporada que tendrá al equipo negro y gris como defensor del campeonato tras una fantástica actuación de su QB Adrian Roux.

La primera fecha será el viernes 7 de abril desde las 5:30 p.m. en el Estadio de Balboa con los siguientes partidos Brader Raiders vs Balboa Dragons y La Salle Spartans vs AIP Fighting Owls.