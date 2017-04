Football Americano y Baloncesto Kiwanis se ponen en marcha

Kiwanis Football dictó clínica previa y Jamboree

Con gran esfuerzo la Liga de Football Americano Kiwanis, Fox Sports y Gridiron Heroes (USA) realizo clínicas deportivas los días 24 y 25 de marzo, para jugadores que participarán en las Ligas Juvenil y Varsity, tanto masculina como femenina; dirigido sobre cómo hacer más seguro el Football Americano.

Con gran éxito tuvo lugar el pasado día sábado 1 de abril el tradicional Jamboree de la Kiwanis Football League. En una larga jornada que arranco desde las 9 de la mañana y que reunió a cerca de 800 atletas, un gran despliegue de talento en lo que es considerado como un pequeño abre bocas de lo que promete ser una explosiva y muy competitiva temporada 2017.

A primera hora tuvimos el Jamboree de Flag Football femenino donde está temporada contaremos con un total de 14 equipos entre las dos categorías (8 en Juvenil y 6 en Varsity). La Liga de Football Americano, de las categorías Juvenil y Varsity tendrá un nuevo equipo Mighty Eagles del Colegio de Panamá.

Primera jornada

La Categoria Varsity masculina inicia el viernes 7 de abril desde las 5:30 p.m. en el Estadio de Balboa con los siguientes partidos Brader Raiders vs Balboa Dragons y La Salle Spartans vs AIP Fighting Owls.

La primera fecha de la Categoría Flag Football Femenino será el sábado 8 de agosto desde la una de la tarde en el Estadio de Balboa con los siguientes enfrentamientos; Las Esclavas Slaves vs Kiwanis Kolts; Eagles del Colegio Panamá vs Brader Raiders, La Salle Spartans vs San Agustín Unquiet y Balboa Dragons vs AIP Fighting Owls.

La División Juvenil Masculina también será el sábado 8 de agosto desde las 3:30 pm en el Estadio de Balboa con los siguientes enfrentamientos; La Salle Spartans vs Brader Raiders; Balboa Dragons vs Kiwanis Kolts; Eagles del Colegio Panamá vs AIP Fighting Owls.

Baloncesto Kiwanis, semillero de campeones

Por más de 40 años El Club Kiwanis de Panamá lleva a cabo la tradicional Liga de Baloncesto Kiwanis, siendo uno de los torneos más populares a nivel escolar. Tal es la aceptación del tradicional torneo, que año tras año son más los interesados en participar de la tradicional justa, dijo Juan Carlos Barrios presidente del club cívico.

La pasada temporada 2016 se extendió de abril a diciembre con un total de 92 equipos en 8 categorias (3 femeninas y 5 masculinas) con una participación de 1,176 atletas en 447 partidos y más de 200 premios. La iniciativa del Club Kiwanis de Panamá sirve de ventana a nuevas oportunidades para las jóvenes estrellas así como la Liga Profesional de Baloncesto y becas nacionales e internacionales.

José De María, Director Deportivo de Club Kiwanis de Panamá explico los beneficios del programa que dará inicio el 21 de abril; entre los que podemos mencionar: formación de valores, Sentido de Pertenencia, Participación Familiar, reconocimientos Individuales y colectivos, Participación de escuelas públicas, integración social, destacada participación femenina y formación de semilleros.