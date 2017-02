A lo que voy, ¿qué alguien nos explique por favor, cuál es la estrategia innovadora que trae la LPF esta temporada para armar el calendario del actual torneo?

En Panamá se celebró una Copa Centroamericana y de manera simultánea el torneo de nuestra principal liga de fútbol con el objetivo de… ni idea.

Señores, solo es cuestión de sentido común, no hay que ser genios, en nuestro país no hay tanto dinero ni personas (sumemos el problema de transporte) y en este caso aficionados que puedan repartirse el pastel de asistir a diferentes actividades.

Para nadie es un secreto que la LPF sigue siendo hoy día un producto en formación, por lo cual hay que ser comedidos en gastos de recursos. El primer tiro en el pie se lo dan poniendo fechas en pleno torneo de la UNCAF, habrase visto… es decir pretendían nadar contra corriente o dar un golpe en la mesa y jactarse de que compitieron de igual a igual contra la selección y al final ni una, ni la otra, la gente no fue a ver a la selección y menos fue a ver LPF; y el segundo tiro se lo meten cuando ponen en pleno torneo de UNCAF el clásico del fútbol nacional, para mí esperpento de idea (por no decir ridícula) una clara muestra de que no se están utilizando las pocas municiones que se tienen, porque si, el clásico TAURO-PLAZA es un arma que hay que exprimir, ‘experiencia mata tiempo’ y la experiencia del torneo pasado nos dice que un clásico bien armado, bien condimentado, bien mercadeado, con un ataque a los medios bien llevado (hablo de ataque de ir a hablar, publicitarlo, etc…) da para que la gente se entusiasme, vaya al estadio y en la calle se hable de fútbol, de lo que pasará y pasó, la rueda ya está inventada y si te funcionó continuemos usándola, no intentemos ponerla más redonda y por ponerle María Ramos le pusimos la ca… como aquel presidente de federación de béisbol que un año eliminó el clásico de azuero del torneo esperando que se encontraran en la final y nunca sucedió. En conclusión las semillas que pueden germinar de la LPF son pocas, pongan jardineros sensatos y coherentes a regarla.