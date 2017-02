New England Patriots asalta nuevamente el SB y rápidamente nos viene a los amantes de este deporte la pregunta casi por obligación y la siempre odiosa comparación: ¿es Tom Brady el mejor de todos los tiempos o como se conoce por sus siglas en inglés (GOAT) ? y casi sin pestañar a la pregunta ya mencionada, aparecen los fantasmas de los Montana, de los Bradshaw y por qué no de un Starr, quien no ganó más Super Bowls porque no existían, pero vamos a la esencia de nuestro columna.