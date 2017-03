Valentín Pimentel: “Tuve la preocupación de no poder volver a jugar”

La mala pasada se remonta a junio del 2016 jugando con Panamá en la Copa América Centenario ante Argentina. Desde entonces luchó por su recuperación, y recientemente recibió el alta médica para que este fin de semana pueda estar en cancha una vez más.

Su ascenso ha sido notable entre los futbolistas panameños los últimos años, basta recordar que pasó de estar jugando en la segunda división de Panamá con el desaparecido SUNTRACTS FC en el 2014, hasta llegar a formar parte de la selección nacional absoluta en el 2015 y posterior jugar un semestre en el Equidad del fútbol colombiano.

Pregunta: ¿Cómo han sido los últimos dos años de tu carrera en los que has vivido muchísimas experiencias?

Respuesta: Ha sido un proceso muy bonito y aunque he pasado cosas difíciles como la lesión de la Copa América Centenario, estoy muy agradecido por las oportunidades que he tenido.

P: ¿Cómo fue el proceso de recuperación?

R: Desde que me lesioné siempre tuve la preocupación de no poder volver a jugar al fútbol, pero el médico siempre me dio la tranquilidad de que iba a regresar, que debía tener fe y trabajar fuertemente. Siempre he querido salir adelante y eso me ha ayudado en mi recuperación.

P: ¿Qué pensaste al momento de la lesión?

R: Sucedió muy rápido, pero sentí que algo había sonado en mi cintura y cuando llegó el doctor Gerinaldo me revisó la rodilla, pero yo le dije que era más arriba. Ya cuando me hicieron la radiografía en el estadio salió que tenía una fractura y una luxación de la cadera, me llené de miedo porque nunca había escuchado de una lesión así en el fútbol.

P: ¿Qué fue lo que impidió tu participación en la Copa Centroamericana?

R: Yo venía trabajando fuerte porque estar en la Copa era uno de mis objetivos para este año, tenía mucha ilusión de estar. El doctor de La Equidad me había dicho que después de una lesión tan fuerte como la mía siempre vienen dolores musculares por la inactividad. Lo que sufrí fue una distención de los isquiotibiales de la pierna que no estaba lesionada.

P: ¿Cómo ha sido la relación con el cuerpo técnico de la selección durante la recuperación?

R: He tenido contacto con el profesor Hernán y siempre ha estado pendiente a mi recuperación. Siempre está pendiente de cómo están todos sus jugadores.

P: Muchos jugadores de LPF han salido al extranjero y se están abriendo un hueco en la selección, ¿Te preocupa que ahora será más difícil entrar en las convocatorias?

R: Es importante que los compañeros crezcan y estoy muy feliz de que muchos hayan llegado a la selección. Soy un persona muy competitiva, lucharé por regresar a la selección. Tengo que empezar de cero, mi primer objetivo es volver a jugar al fútbol, después tratar de ser titular en mi club para hacer las cosas bien y tener otra oportunidad en la selección.

P: ¿Cómo fue tu salida de La Equidad?

R: Tuve una muy buena experiencia en La Equidad, es un club lleno de muy buenas personas. En el primer semestre que estuve allá jugué casi todos los partidos y me tenían confianza a pesar de ser mi primera experiencia en el extranjero, me fue bien pero no excelente como yo quería, y tenía la idea de hacer un mejor segundo semestre para reivindicarme y seguir creciendo el fútbol extranjero pero lamentablemente sucedió lo de la lesión.

El club se comprometió con mi recuperación, siempre estuvieron pendientes de mí. Me abrieron las puertas para recuperarme a pesar que la lesión ocurrió con la selección, yo tenía un contrato con ellos hasta diciembre de 2016 y ellos lo respetaron en todo momento.

Finalizando el contrato me dijeron que no me podían renovar porque no sabían cuando realmente iba a volver a jugar. El fútbol es un negocio y ellos necesitaban jugadores que estuvieran activos.

P: ¿Quién es el dueño del pase de Valentín Pimentel?

R: Plaza Amador al 100%.

P: ¿Qué importancia ha tenido el Plaza Amador en tu recuperación?

R: Desde que llegué en diciembre hablé con el profesor Palacios y el me dio la voz de la aliento para sentirme un jugador importante. Además, los señores Gian Castillero y Oguel Suero siempre estuvieron pendientes de mi recuperación. Mi agente Edgardo Carles también siempre fue muy atento conmigo y estoy muy agradecido con él.

Nunca había trabajado con el profe Jair, es una persona que tiene mucho conocimiento, siempre saca lo mejor de los jugadores y estoy muy contento de trabajar con él. Plaza es mi hogar y sé que el profe me ayudará a sacar lo mejor de mí.

P: ¿Tienes algo de ansiedad antes de tu posible regreso este fin de semana?

R: Estaba esperando este momento, quería volver a sentir la adrenalina de jugar, sentir los gritos de la gente y qué mejor fanaticada que la del Plaza para hacerlo. El sábado se cumplen exactamente nueve meses de mi operación por lo que sin duda será un partido muy especial para mí.

P: Qué diferencia hay entre el último Plaza en el que estuviste y este de Jair Palacios?

R: En el último Plaza que yo jugué teníamos excelente jugadores, todos eran muy buenos línea por línea pero no se nos dieron las cosas. El Plaza Amador anterior estaba cansado de perder en semifinales, pero ahora ya lograron levantar un título.

Ahora veo a un Plaza con mucha más ambición, todo los jugadores tienen ganas de crecer y mostrarse. La disciplina del profesor Jair Palacios ha logrado que este equipo haya evolucionado para bien.

P: ¿La experiencia que has tenido en el fútbol te sirve para darle una voz de aliento a tus compañeros?

R: Siempre trato de que mis compañeros vean que todo es posible en el fútbol. Les habló de cómo se dieron las cosas tan rápido en mi carrera y les cuento que yo siempre tenía un sueño de llegar a la selección a pesar de que mucha gente creía que no lo lograría. Siempre les digo que es importante que ellos mismos se lo crean porque nadie más lo va a hacer por ellos.

Sé que muchos jugadores de este Plaza van a llegar a la selección y llegarán al fútbol extranjero.

P: ¿Cómo te va en la universidad?

R: Estoy a unos cuantos pasos de graduarme, solo me quedan siete materias. Tengo que esperar a que habiliten ciertas materias para poder matricularlas y hacerlas. Mi título será una Licenciatura en Administración de Empresas Marítimas.

P: ¿Cómo ves a la selección para los próximos partidos de eliminatoria?

R: Ayer vi la convocatoria y está llena de lo mejor. Tengo plena confianza en los compañeros y sé que van a conseguir los 6 puntos. Sé que Panamá va a estar en Rusia 2018.