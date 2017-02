"Ruso" Barahona desconoce su futuro

El futbolista colonense desconoce a dónde irá o si se queda en el club, esperanza que aún aguarda.

¿Tu salida es inmimente? ¿O podrían darse cambios de último momento?

“No sé, la verdad yo jugué un amistoso con ellos, me fue bien y al día siguiente no querían contar conmigo no sé porque”.

¿Cuándo regresas a Panamá?

“Todavía no sé si iré a Panamá. En Panamá ya no puedo jugar creo yo”.

¿Algún club ha conversado contigo?

“La verdad hasta ahora no”.

¿Has llorado debido a la situación por la que estás pasando?

“¿Llorado por qué?. Si esto es fútbol”.

Puede ocurrir que llores, ya que es algo natural del ser humano...

“A veces no se dan las cosas y uno debe levantar cabeza y seguir”.

¿Qué dice el agente o empresario que te llevó allá?

“La verdad no he hablado con el bien del todo y preguntarle porque se cayó esto acá”.

¿Podrías volver a Colombia?

“Dios quiera que sí… en este momento me gustaría solamente jugar y darle alegría a mi familia”

Lo que más sufren son los que dependen de uno...

“Así (es)... Voy a ver q pasa”.

¿Dónde te estás quedando ahora mismo?

“Estoy en Turquía. Concentrado con el equipo”.

¿Por qué te tienen allá si no cuentan contigo?

“La verdad no sé, igual no me molesta eso… Dios me tiene acá con un propósito, así que esperaré… él no me falla”

¿Qué te dice tu esposa?

“Es la mejor… solo me dice que me quede tranquilo y que disfrute que el tiempo de Dios es perfecto… estoy feliz de tenerla como orientadora”.

¿Qué opinas de jugar en el San Francisco a partir de la jornada 10?

“Bueno la verdad tendría que hablar con mi esposa eso también”.

¿Te gustaría volver al Sanfra?

“Siempre y cuando exista la posibilidad juego”.

¿Has tenido novedades en las últimas horas sobre tu situación en Turquía?

“Hasta ahora no… esperemos que sea pronto y con buenas noticias”.