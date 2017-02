Cox dice que llegó a hacer goles y hacer feliz a la hinchada de Envigado

Cox, quien llegó a prueba al conjunto naranja procedente del Árabe Unido de Colón, explicó que espera aportar goles y alegrías a su afición luego del triunfo conseguido en el Polideportivo Sur.

"Gracias a Dios se me dio la oportunidad de debutar en el fútbol colombiano con doblete para mi equipo. Cuando llegué, me propuse quedarme y el grupo me recibió con cariño", señaló Cox, en declaraciones a Antena 2 de Colombia.

El espigado delantero recordó que su compatriota Blas Pérez le habló bien del club que dirige Ismael Rescalvo.

"Estoy un año a préstamo y quiero hacer las cosas bien acá. Blas Pérez me habló muy bien del club y de la ciudad. Vine a Envigado a hacer goles y darle alegrías a la afición”, dijo el delantero de 22 años de edad.