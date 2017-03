La consigna de "Bolillo" Gómez es seguir entre los tres primeros del Hexagonal.

"La gente me pregunta que cuantos puntos y le digo que no sé cuantos puntos, pero yo quiero que cuando acabe esta serie que estemos entre los tres todavía, sea con 6, con 4 con 3 o con 2, no dejarnos bajar de los tres", señaló el estratega Gómez.

Panamá visita este viernes a Trinidad y Tobago, mientras que el martes recibe a Estados Unidos.

Luego de dos fechas disputadas de la fase Hexagonal, Costa Rica se mantiene líder con seis puntos, seguido de México y Panamá con cuatro unidades cada uno. Honduras es cuarto con tres unidades, mientras que Trinidad y Tobago al igual que Estados Unidos se mantienen sin puntos.

"Bolillo" recalcó que el equipo goza de experiencia y sabe manejar la ansiedad que podría generar estos duelos eliminatorios.

"Este es un equipo jugado, es un equipo con seis años de trabajo que maneja ansiedad", señaló.