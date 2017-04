Panamá baja a la posición 57 del ranking FIFA

Esa nueva ubicación representa para Panamá una baja de cuatro puestos en relación al ‘ranking’ anterior que se divulgó el pasado 9 de marzo.

En cuanto a la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CONCACAF), Panamá está en el cuarto puesto, superado por México (No. 16) , Costa Rica (No. 20) y Estados Unidos (No. 23).

Panamá registró 607 puntos en la clasificación que lidera Brasil con 1661 unidades.